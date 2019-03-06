Subaru Xv ve Forester Yeni Motoruyla Cenevre'de

CARMEDYA.COM - Subaru, Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Subaru XV e-BOXER ve Yeni Forester e-BOXER'ı tanıttı.
Subaru Cenevre'de iki yeni modelin prömiyerini
gerçekleştirdi. Subaru XV e-BOXER ve Yeni Forester e-BOXER'ıa ek olarak Subaru,
yeni motor seçeneğine kavuşan Levorg'u ve yeni konsept otomobili VIZIV
ADRENALINE'i de fuarda tanıttı.
Subaru XV ve Yeni Forester modellerinde kullanılan e-BOXER,
Subaru'nun yeni nesil güç ünitesi olma özelliğine sahip. e-BOXER sistemi
elektrikli güç ünitesini Subaru'nun iki ana özelliği olan BOXER motor ve
Simetrik Sürekli Dört Çeker teknolojileriyle birleştiriyor. Subaru'nun e-BOXER
sistemine sahip modellerinde kullanılan Lineartronic şanzıman, yüksek
performanslı Lithium ion batarya, DC/ DC Dönüştürücü ve "Electric Motor
Inverter" ile çalışabilmesi için yeniden tasarlandı.
Yeni Forester e-BOXER
1997'deki ilk lansmanından bu yana Forester, müşterilerine
sunduğu yüksek güvenlik özellikleri sayesinde popüler bir seçim olmaya devam
ediyor. Beşinci nesliyle yollara çıkan Yeni Forester, Subaru tarafından
geliştirilen Subaru Global Platform üzerine inşa edilen en yeni model. Subaru
Global Platform sayesinde Yeni Forester, üstün yol tutuş, gelişmiş kaza önleme
performansı, daha tepkili direksiyon, daha düşük titreşim ve daha yüksek sürüş
konforu sunuyor.
Uyumlu elektrikli motor
Yeni Forester'da Subaru'nun markaya özgü Sürekli Simetrik
Dört Çeker Sistemi ile e-BOXER motor bir arada sunuluyor. Kullanılan elektrikli
motor ile uyum sağlaması için yeniden tasarlanan Lineartronic şanzıman
sayesinde Yeni Forester e-BOXER vites geçişlerini sürücüsüne hissettirmiyor ve
daha lineer bir hızlanma sunuyor.
İçten yanmalı motorda var
Forester e-BOXER'ın kalbini oluşturan direkt enjeksiyonlu,
2.0 litre BOXER motorda kullanılan parçaların %80'i yeniden tasarlandı.
Elektrik motoruna da eşlik eden Lineartronic şanzıman da e-BOXER motor için
özel tasarlandı. Yeni tasarlanan şanzıman sayesinde Forester, e-BOXER motorun
tüm artılarını sürücüsüne eksiksiz sunuyor. e-BOXER motor seçeneğine sahip
Subaru Forester kullanıcısına 3 farklı sürüş modu sunuyor: Benzinli Motor
sürüşü, EV sürüş ve Motor Asist sürüşü.
EV modu
EV modunda otomobilde yer alan elektrik motoru devreye
giriyor. Bu sürüş modunda sessiz ve sıfır emisyonlu bir sürüş mümkün oluyor.
Araç ve batarya durumuna göre EV modunda elektrik motoruyla 1.6 kilometreye
kadar sürüş sağlanabiliyor. Elektrik motoru otomobili 40 km/s hıza kadar
ulaştırabiliyor. Orta hızlardaki sürüşlerde hem elektrikli motor hem de içten
yanmalı motor bir arada çalışıyor. Bu sayede daha tepkili bir hızlanma ve daha
düşük yakıt tüketimi mümkün oluyor. Yüksek hızlarda ise içten yanmalı motor
aracın yol almasını ve bataryanın şarj olmasını sağlıyor. e-BOXER'ın düşük
yakıt tüketimi özellikle şehir içi dur-kalk trafiğinde öne çıkıyor. Sürücünün
sürüş tarzına bağlı olarak, 2.0 litre benzinli versiyona kıyasla% 11 daha düşük
yakıt tüketimi mümkün oluyor.
Akıllı sürüş modu
Yeni Forester e-BOXER'da standart olarak sunulan Subaru
Akıllı Sürüş (SI-DRIVE), sürücünün "Akıllı" ve "Spor"
modları arasında seçim yapmasına olanak sağlıyor. Seçilen moda göre SI-DRIVE,
sürüş stili, yol koşulları veya sürüş şartlarındaki anlık değişimlere bağlı
olarak aktarma organlarının tepkilerini ayarlıyor. Çok hızlı bir şekilde gaz
tepkilerini ve şanzıman oranlarını ayarlayan sistem böylece sürücünün her daim
en iyi performansı elde etmesini sağlıyor.
Daha geniş yaşam alanı
Yeni Forester yüksek kaliteli bir iç mekan, geniş yolcu
kabini ve geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Akıllıca yerleştirilen batarya ve
kullanışlı gözler sayesinde Yeni Forester e-BOXER diğer versiyonlardan bagaj
hacmi konusunda geride kalmıyor. Yeni Forester'ın toplam genişliğinin 20 mm
artması sayesinde daha geniş yaşam alanı elde edilmiş. Dingil mesafesinin 30 mm
uzatılması ve yenilenen arka koltuk tasarımı sayesinde arkada oturan yolculara
bir önceki modele göre 33 mm daha fazla diz mesafesi sunuluyor.
Subaru XV e-BOXER
2017'de yollara çıkan Yeni Subaru XV'ye gelen yoğun talep
XV'nin geçen yıl Avrupa'da en çok satan Subaru modeli olmasını sağladı.
Subaru Global Platform üzerinden geliştirilen ilk model olan
Subaru XV bu platform sayesinde yüksek çarpışma güvenliğinin yanı sıra sürücüye
daha çok yol tutuş ve sürüş konforu sunuyor. Subaru Global Platform sayesinde
yeni modellerdeki gövde burulma direnci yüzde 70 ile yüzde 100 arasında
iyileşiyor. Yeni platform gövde salınımını da yüzde 50 oranında azaltıyor. Yeni
platform sayesinde güvenlik ve sağlamlık anlamında yaşanan gelişmeler konforu
ve performansı da etkiliyor.
Yeni motor seçeneği
Subaru XV'de halihazırda sunulmakta olan 1.6 litre benzinli
motor seçeneği devam ederken, 2.0 litre motor e-BOXER olarak sunulacak. Daha
önce satışta olan 2.0 litre BOXER motorda kullanılan parçaların %80'i
elektrikli motor ile uyumlu çalışması için yeniden tasarlandı. Lineartronic
şanzıman ise elektrik motoruna da eşlik edebilmesi için özel tasarlandı. Yeni
tasarlanan şanzıman sayesinde XV e-BOXER'ın direksiyonuna geçen sürücüler
e-BOXER motorun tüm artılarını deneyimleyebiliyor. Subaru XV e-BOXER kullanıcısına
3 farklı sürüş modu sunuyor: Benzinli Motor sürüşü, EV sürüş ve Motor Asist
sürüşü.
EV modunda XV e-BOXER'da yer alan elektrik motoru devreye
giriyor. Bu sürüş modunda sessiz ve sıfır emisyonlu bir sürüş mümkün oluyor.
Araç ve batarya durumuna göre EV modunda XV e-BOXER içten yanmalı motor devreye
girmeden 1.6 kilometreye kadar elektrik motoruyla sürüş sağlayabiliyor.
Elektrik motoru tek başına devredeyken XV e-BOXER'ı 40 km/s hıza kadar
ulaştırabiliyor.
Daha düşük yakıt tüketimi
Orta hızlardaki sürüşlerde XV'nin hem elektrikli motoru hem
de içten yanmalı motoru bir arada çalışıyor. Bu sayede XV e-BOXER kullanıcısına
daha tepkili bir hızlanma ve daha düşük yakıt tüketimi sunuyor. Yüksek hızlarda
ise içten yanmalı motor aracın yol almasının yanı sıra bataryanın şarj olmasını
da sağlıyor. Subaru XV e-BOXER'ın düşük yakıt tüketimi özellikle şehir içi
dur-kalk trafiğinde öne çıkıyor. XV e-BOXER sürücünün sürüş tarzına bağlı
olarak, XV'nin 2.0 litre benzinli versiyonuna kıyasla % 11 daha düşük yakıt
tüketimi sağlıyor.
Yerleşim nasıl?
Uzunlamasına yerleştirilen elektrikli motor ve batarya
Subaru XV e-BOXER'a önemli artılar sağlıyor. Elektrikli motor aracın ağırlık
merkezinin yakınına yerleştirilirken, batarya ve diğer bileşenler arka aksın
üzerinde yer alıyor. Elektrikli motor, batarya ve diğer bileşenlerin bu konumu
sayesinde XV e-BOXER daha düşük ağırlık merkezine ve dengeli ağırlık dağılımına
sahip.
Simetrik dört tekerlekten çekiş sistemi
Subaru XV e-BOXER, Subaru'nun markaya özgü Simetrik Sürekli
Dört Çeker Sistemi, Aktif Tork Yönlendirme ve gelişmiş X-Mode sistemi ile
donatılıyor. Bunlara ek olarak 220 mm'lik yerden yüksekliği sayesinde gerçek
bir SUV yeteneğine de sahip. Yeni Subaru XV e-BOXER ile birlikte yepyeni bir
renk seçeneği olan Lagoon Blue Pearl de renk seçenekleri arasında olacak.
2019 Levorg
Levorg, benzersiz tasarımını güvenli bir aile otomobili
pratikliği ile harmanlamaya devam ediyor. Levorg'ta kullanılmaya başlayan yeni
motor seçeneği sayesinde otomobil yeni bir motor kaputuna kavuştu. Levorg'ta
kullanılmaya başlayan yeni 2.0 litre atmosferik BOXER motor seçeneği Sürekli
Simetrik Dört Çeker Sistemi ve Lineartronic şanzıman ile gücünü yere aktarıyor.
Bu birliktelik sayesinde Levorg hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda
konfor ve kaliteyi sunuyor. Elden geçirilen süspansiyon sistemi ve direksiyon
sayesinde Levorg, daha iyi sürüş konforu ve sürüş dinamiği sunuyor. Levorg'ta
yer alan Advanced Safety Package sayesinde birinci sınıf çarpışma güvenliği
sağlanıyor. 2019 Levorg'da yer alan Önleyici Güvenlik Sistemi EyeSight yol
üzerindeki engelleri daha hızlı tespit edebilen gelişmiş işlevlere sahip.
Subaru VIZIV ADRENALINE Concept
"Subaru VIZIV ADRENALINE Concept" Subaru'nun yeni
"BOLDER" tasarım diliyle tasarlanan ilk araç konsepti.
Dinamik ve güçlü bir dış tasarıma sahip olan VIZIV
ADRENALINE'in özel tasarım tavanı bu güçlü görünüşe büyük katkıda bulunuyor.
Otomobilin jantlarında ve arazi tipi lastiklerinde kullanılan beyaz dokunuşlar
ise otomobilin güçlü görünmesini sağlayan bir diğer unsur. Tüm bu tasarım
öğeler sayesinde VIZIV ADRENALINE Concept, sağlam ve çevik görünüm sunuyor.
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