Subay ve astsubayların cinsel hayatlarıyla ilgili yönetmelik değişti - Son Dakika

23 Mart tarihli yönetmelikte "Evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş, herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak" ifadesinin bulunduğu madde ikiye ayrıldı.

Maddenin yeni hali şöyle oldu:

"i) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak."

"j) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak."

ADAYLAR KIZ ARKADAŞLARIYLA AYNI EVDE YAŞAYAMIYOR

Yönetmeliğe göre, askeri öğrenciliğe giriş şartlarına göre adaylar kız arkadaşlarıyla aynı evde yaşayamıyor. Ayrıca yönetmeliğe göre heteroseksüellik yani sadece karşı cinse ilgi duymak dışında, eşcinssellik eğilimleri olan adaylar kabul edilmiyor.