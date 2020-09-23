SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO açıldı - Son Dakika

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun açılış törenine katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Vali Kaldırım'ın yanı sıra Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri, muhtarlar, STK üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Aydın Şenol, Akyazı'nın adından çok daha söz ettirebilecek uzun bir yola başlangıç yaptıklarını, ilçenin sağlıkla ilgili potansiyeli bakımından imkanlar sağlandığı müddetçe çok daha ileriye gidebileceğini belirtti.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yurdanur Dikmen de son dönemde yaşanan ve dünyayı derinden etkileyen pandemi sürecinin insana hizmet anlamında ne kadar önemli bir değer olduğunu gözler önüne serdiğini, 2020-2021 döneminde 5 program ile her türlü hazırlığı yaparak eğitim ve öğretime başladıklarını, belirledikleri kontenjanın yüzde 100 oranında tamamının dolduğunu anlattı.

Meslek Yüksekokulunun bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, buradan mezun olacak öğrencilerin ilçenin de birer gurur kaynağı olacağını dile getirdi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ise sağlık alanının pandemi sürecinde tekrar yoğun bir şekilde gündeme geldiğini, süreci fırsata dönüştürmek adına hem sağlık meslek yüksekokulunu kurmak hem de fakülteyi bir an önce hizmete açmak için kolları sıvadıklarını, sektörle de bir işbirliği içerisinde önemli bir atlımı hayata geçirdiklerini kaydetti.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de 2019 Aralık ayı itibarıyla dünyaya yayılmaya başlayan korona salgını ile sağlık sektörünün, hastanelerin ve sağlık çalışanlarının hayatımızda ne kadar önemli bir yer tuttuğunu hep birlikte gözlemlediklerini ifade ederek, ileri medeniyet seviyesine ulaştığını iddia eden birçok Avrupa ülkesinin bu salgını büyük bir tedirginlik içinde karşıladığını ve hasta sayısının artması ile büyük bir panik yaşadıklarını anlattı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, sağlığın önce insan, sonra toplumlar ve ülkeler için gerçekten önemli bir alan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bu pandemi süreci, sağlıkta ve özellikle savunma sanayi gibi, sağlık gibi hassas sektörlerde millileşmenin, yerlileşmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Zira birçok yerde, gelişmiş ülkelerin bile birbirinden ürün, cihaz, mal çaldığına şahit olduk, para bol olsa dahi ürün alınamadığına şahit olduk. Bu da bize yerli ve milli çalışmaların ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sayın Rektörümüz, kadrosuyla birlikte kısa zamanda ciddi başarılar elde edip, iddialı bir şekilde hedeflerine yürüyor, sağlığın önemini, sağlığa yapılan yatırımların önemini ve bu alanda insan kaynağı yetiştirmenin önemini iyi kavramışlar ve doğru alanlara yatırım yapıyorlar. Buranın öğrenci sayısının kısa zamanda artacağına ve Türkiye'nin en tercih edilir fakültelerinden birisi haline geleceğini düşünüyorum. "

Konuşmaların ardından Vali Çetin Oktay Kaldırım ve beraberindekiler, kurdeleyi keserek açılışını gerçekleştirdikleri fakülte ile MYO binasında incelemelerde bulundular.