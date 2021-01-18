Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış - Son Dakika

Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış

18.01.2021 09:51
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış, System.String[]

ADANA'da, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheliden, aralarında örgütün lideri olduğu belirtilen Murat Takak ile 9 polisin de bulunduğu 41 kişi tutuklandı.

ADANA'da, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheliden, aralarında örgütün lideri olduğu belirtilen Murat Takak ile 9 polisin de bulunduğu 41 kişi tutuklandı. Örgütün, etkili olduğu bölgelerdeki uyuşturucu rantını bozduğu öne sürülen kişilere yönelik işlediği cinayet ve yaralamaları örtbas ettiği tespit edildi. Murat Takak'ın, işlediği bir cinayeti A.B.'den (17) üstlenmesini istediği, ancak gencin olumsuz cevap verdiği, evlerinin duvarına 'kan davalısı' yazılarak ailesi öldürülmekle tehdit edilince suçu üstlenmek zorunda kaldığı öne sürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde silah ve uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, çok sayıda yaralama ve adam öldürme olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen silahlı suç örgütünü deşifre etti. Polis, 8 aylık teknik ve fiziki takiple örgüte üye olduğu öne sürülen kişilerin belirlenmesiyle 13 Ocak günü şafak vakti operasyon düzenledi. Demir kapıları koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde, aralarında örgüt lideri Murat Takak ile aktif görevde, biri komiser, 13 polisin de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 11 tabanca, 10 av tüfeği, 3 bin 504 uyuşturucu hap, 3 kilo 764 gram esrar, 71 bin 430 lira, 13 alacak senedi ele geçirildi.

ÖRGÜT LİDERİNİN İŞLEDİĞİ CİNAYETİ BAŞKASINA ÜSTLENDİRMİŞLEROperasyonun ardından örgütün karıştığı olaylara ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Örgütün 2 cinayeti örtbas ettiği, örgüt lideri olduğu öne sürülen Murat Takak'ın, 5 Mayıs 2020'de merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde Mehmet Ali Seyhan'ın tabancayla öldürdüğü olayın ardından tutuklandığı, ancak daha sonra cinayeti A.B.'ye üstlendirmeye çalıştığı belirtildi. A.B.'nin cinayeti üstlenmeyi önce reddettiği, evlerinin duvarına 'kan davalısı' yazılıp, ailesi öldürmekle tehdit edilince üstlenmek zorunda kaldığı ileri sürüldü. Cinayet ve yaralamaların, örgütün etkili olduğu bölgedeki uyuşturucu rantının bozulması ve uyuşturucu satışlarının azaldığı gerekçesiyle işlendiği iddia edildi.VARDİYALI OLARAK UYUŞTURUCU SATIŞIÖrgüt üyesi olan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının 12'şer saatlik vardiyalarla satış yaptıkları öğrenildi. Bu yöntemle uyuşturucu satışı yapan 2 kuzenin, mesai saatini aksatmaları nedeniyle tartıştıkları ve birbirlerini yaraladıkları bildirildi.41 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 61 şüpheliden, aralarında Murat Takak ile 9 polisin de bulunduğu 41 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 9'u adli kontrol şartıyla, 7'si savcılık talimatıyla, 4'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış
Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suç örgütü lideri, cinayeti üstlenmesi için tehdit ettiği gencin evine 'kan davalısı' yazmış - Son Dakika


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