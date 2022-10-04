Esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na koruma polisleri eşlik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na koruma polisleri eşlik etti

04.10.2022 15:41

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun memleketinde esnaf ziyareti yaptığı sırada iki koruma polisiyle birlikte dolaşması dikkat çekti. Taşkesenlioğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet ağı ve borsa spekülasyonu iddialarıyla gündeme gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu memleketinde esnaf ziyareti yaptı.

AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na esnaf ziyaretinde iki koruma polisinin eşlik etmesi dikkat çekti

YANINDAKİ BİRİ KADIN İKİ KORUMA POLİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Kamuoyunda büyük yankı bulan hakkındaki iddialar sonrası Erzurum'da biri kadın iki koruma polisi ile gezen Taşkesenlioğlu ilk önce AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ü ziyaret etti. DSi tarafından Daphan Ovası'nda düzenlenen 'Ayçiçeği Hasat Töreni'ne katılan milletvekili rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na esnaf ziyaretinde iki koruma polisinin eşlik etmesi dikkat çekti

AK PARTİLİ BAŞKANLARLA ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDU

Pasinler, Horasan, Oltu ve Olur ilçelerine de giden Zehra Taşkesenlioğlu, AK Partili Belediye başkanları ile birlikte esnaf ziyaretlerinde de bulundu.

AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na esnaf ziyaretinde iki koruma polisinin eşlik etmesi dikkat çekti

DİĞER VEKİLLERDE KORUMA BULUNMUYOR

Erzurum milletvekilleri arasında eski bakan olmaları nedeniyle Recep Akdağ ve Selami Altınok'ın korumaları bulunurken, AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, MHP Milletvekili Kamil Aydın ve İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli korumasız bir şekilde esnaf ve halk gezilerine katılıyor.

ÜNSAL BAN'IN İDDİALARI DA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban'ın iddiaları, eşine evlendikten sonra verdiğini iddia ettiği 2.5 milyon dolar borç para, eşiyle birlikte aldıkları yaklaşık 4 milyon Euro değerindeki yat, eski SPK Başkanı olan ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile birlikte adı borsa spekülasyonu iddialarında geçen Zehra Taşkesenlioğlu, 2015 yılından beri AK Parti Erzurum Milletvekili olarak TBMM'de.

YORUMLAR
500
AK Partili isimden CHP'ye sert sözler: Milleti bölme gayretinde olanlarla aynı saftalar AK Partili isimden CHP'ye sert sözler: Milleti bölme gayretinde olanlarla aynı saftalar AK Parti'li Aydemir: 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi herkesin hakkını koruyacak' AK Parti'li Aydemir: 'Dezenformasyonla mücadele düzenlemesi herkesin hakkını koruyacak'

Zehra Taşkesenlioğlu, Sedat Peker, AK Parti, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na koruma polisleri eşlik etti - Son Dakika


Son Dakika
15:51 İzmir'de Kur'an-ı Kerim'i yakan 2 kişi, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklandı
15:51 Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile eşleşen Kastamonuspor'un paylaşımı olay yarattı
15:41 Akaryakıt zammı gündemi sarstı! İşte araç sahiplerini isyan ettiren olay...
15:41 Esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na koruma polisleri eşlik etti
15:27 15 ayrı adrese şafak baskını düzenlendi! 1,5 milyon liralık kaçak ürün bulundu
15:20 Devlet Bahçeli'nin DNA testi teklifine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kabul ediyorum yaptıralım
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yılbaşını işaret etmesinin ardından asgari ücret zammı için bomba iddia: Yüzde 40 oranında artış yapılacak
15:08 Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Eleme Turu kuraları çekildi! İşte eşleşmeler...
15:07 Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü teklifine olumlu yanıt verdi
14:58 İmamoğlu'ndan, kendisine "emek hırsızı" diyen Bakan Karaismailoğlu'na sert yanıt: Ben emek hırsızlığını bilmem ama sayın bakan bilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 16:13:14. #1.13#
SON DAKİKA: Esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na koruma polisleri eşlik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement