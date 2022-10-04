Esnaf ziyareti gerçekleştiren AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu'na koruma polisleri eşlik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili tartışmalara dünürü de girdi

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet ağı ve borsa spekülasyonu iddialarıyla gündeme gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu memleketinde esnaf ziyareti yaptı.

YANINDAKİ BİRİ KADIN İKİ KORUMA POLİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Kamuoyunda büyük yankı bulan hakkındaki iddialar sonrası Erzurum'da biri kadın iki koruma polisi ile gezen Taşkesenlioğlu ilk önce AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ü ziyaret etti. DSi tarafından Daphan Ovası'nda düzenlenen 'Ayçiçeği Hasat Töreni'ne katılan milletvekili rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

AK PARTİLİ BAŞKANLARLA ESNAF ZİYARETLERİNDE BULUNDU

Pasinler, Horasan, Oltu ve Olur ilçelerine de giden Zehra Taşkesenlioğlu, AK Partili Belediye başkanları ile birlikte esnaf ziyaretlerinde de bulundu.

DİĞER VEKİLLERDE KORUMA BULUNMUYOR

Erzurum milletvekilleri arasında eski bakan olmaları nedeniyle Recep Akdağ ve Selami Altınok'ın korumaları bulunurken, AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, MHP Milletvekili Kamil Aydın ve İYİ Parti Milletvekili Naci Cinisli korumasız bir şekilde esnaf ve halk gezilerine katılıyor.

ÜNSAL BAN'IN İDDİALARI DA TARTIŞMA YARATMIŞTI

Boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban'ın iddiaları, eşine evlendikten sonra verdiğini iddia ettiği 2.5 milyon dolar borç para, eşiyle birlikte aldıkları yaklaşık 4 milyon Euro değerindeki yat, eski SPK Başkanı olan ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile birlikte adı borsa spekülasyonu iddialarında geçen Zehra Taşkesenlioğlu, 2015 yılından beri AK Parti Erzurum Milletvekili olarak TBMM'de.