Suçu önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Suçu önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

25.02.2022 12:51
Suçu önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

Gürün'de düzenlenen toplantıda kentte yaşanan asayiş olaylarını önlemeye yönelik çalışmalar anlatılarak, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.

Gürün'de düzenlenen toplantıda kentte yaşanan asayiş olaylarını önlemeye yönelik çalışmalar anlatılarak, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programa İlçe Emniyet Müdürü Ömer Bozkurt ve mahalle muhtarları katılım gösterdi. İlçe Emniyet Müdürü Ömer Bozkurt, ilçede asayiş olayları, suç aydınlatma konusunda emniyet birimlerinin duyarlı çalışmalarını anlattı. Suçu oluşmadan önlemeye yönelik çalışmalarda muhtarların önemli katkıları olduğunu söyleyen Bozkurt, vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerinde muhtarların emniyet birimlerince birlikte hareket etmesinin önemini, ikametten hırsızlık konuları ve alınabilecek tedbirleri, telefon dolandırıcılığı konularında bilgilendirme yapıldığını ve yabancı uyruklu şahıslara ev kiraya verirken polise bilgi verilmesi gerektiğini ifade etti.

112 Acil Çağrı Merkezi kullanımı önemli

112 Acil Çağrı Merkezi hattının kullanımının öneminin de değinildiği toplantıda çevrelerinde şüpheli gördükleri kişi ve araçları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bilgi verilmesinin önemli olduğu ve bu konunun vatandaşlara aktarılması hususundaki önemi de anlatıldı.

Kaymakam Halil Yazıcı, ele alınan bu hususların önemli olduğunu, muhtarların ve vatandaşların anlatılan konular üzerinde duyarlı ve dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi. - SİVAS

Suçu önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı

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Bozkurt, Asayiş, Sivas, Gürün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suçu önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suçu önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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