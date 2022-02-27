Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

27.02.2022 13:50

Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince suçüstü yakalanan dört şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince suçüstü yakalanan dört şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Bismil Narkotik Polisinin yaptığı çalışmalar neticesinde yaklaşık 500 gram uyuşturucu madde,1 adet tabanca ve uyuşturucu ticaretiyle ilişkili nakit para ile yakalanan SSisimli şüpheliler, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edildi.

Bismil Adalet Sarayına sevk edilen şüpheliler SS, NY, İY ve İA çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

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Uyuşturucu, Diyarbakır, Narkotik, Bismil, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika


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