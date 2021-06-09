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Suda can pazarı! Otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Suda can pazarı! Otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 1 yaralı

09.06.2021 09:14

Ankara'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi nedeniyle dereye uçtu. Araçtaki bir kişi kendi imkanlarıyla dereden çıkmayı başarırken, kalan 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Gece saatlerinde Kahramankazan ilçesi Fatih Mahallesi Yılbant Caddesi üzerinde otomobilin sürücüsü Hasan Kılıç (23), Fatih Mahallesi Yılbant Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tabelaya çarptı.

KENDİ İMKANLARIYLA ARAÇTAN ÇIKTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra yol kenarında bulunan dereye düştü. Kazada hafif şekilde yaralanan Berat Örnek (18), kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Örnek, daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kazayı anlattı. Örnek'in ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil dereye düştü, suda can pazarı yaşandı: 3 ölü, 1 yaralı

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Dereye düşen araç içindeki 3 kişiyi kurtarmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Emniyet Müdürlüğü su altı arama kurtarma ekipleri bölgeye geldi. Dalgıçların derede yaptıkları çalışmada Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya (18) ve Yücel Akcan'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, hafif şekilde yaralanan Berat Örnek, Yenimahalle Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Suda can pazarı! Otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 1 yaralı

Kahramankazan, Hasan Kılıç, Hisarcık, Otomobil, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Suda can pazarı! Otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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