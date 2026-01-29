Sudan'a Destek İçin Toplantı - Son Dakika
Sudan'a Destek İçin Toplantı

29.01.2026 11:27
İHH, MADA ve İslam Alimleri Vakfı, Sudan'ın insani krizine çözüm aramak için toplantı düzenledi.

İstanbul'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Sudan merkezli Munazzamat Al-Dawa Al-Islami Vakfı (MADA) ve İslam Alimleri Vakfı Türkiye Temsilciliği işbirliğinde "Sudan'a Destek İçin Ortaklığı Güçlendirmek" sloganıyla düzenlenen istişare toplantısı başladı.

Etkinlik öncesi açıklamada bulunan İHH Genel Başkan Yardımcı Reşat Başer, Sudan meselesini sadece ülkenin kendi iç sorunu gibi görmemek gerektiğini belirterek, "Sudan meselesi, Filistin-Gazze işgaliyle bağlantılı olan bir süreç. O yüzden Sudan'a Filistin meselesinden ötürü bir anlamda bedeli ödetiliyor." dedi.

Başer, İHH'nın uzun yıllardır Sudan'da çalışmalar yaptığını, yaşanan bu süreçte de Sudan'ı yalnız bırakmadıklarını, ülkeye 350 konteynerden fazla yardım gönderdiklerini söyledi.

Sağlık yardım çalışmalarını da önemsediklerini ve devam ettirdiklerini kaydeden Başer, Sudan'ın 16 bölgesinde faaliyette bulunduklarını, günlük 5 bin kişiye sıcak yemek imkanı sağladıklarını anlattı.

Sudan'da yaptıkları çalışmaların en önemlilerinden birinin ailesini kaybetmiş yetim çocuklara yönelik olduğunu dile getiren Başer, "6 binden fazla çocuğumuza destek oluyoruz. Hızlı bir şekilde tüm Sudan'ın yetim çocuklarına destek olacağız. Çok kısa bir sürede 10 bin yetim çocuğumuza destek olmayı hedefliyoruz." diye konuştu

MADA Genel Sekreteri Dr. Ahmed Mohamed Adam ise İHH ve İslam Alimleri Birliği işbirliğiyle düzenlenen toplantının amacının Sudan'da yaşanan insani krizi uluslararası gündeme taşımak, insani yardım alanında etkin bir koordinasyon sağlamak olduğunu söyledi.

Adam, ev sahipliği ve destekleri için Türkiye'ye ve tüm paydaşlarına teşekkür ettiğini belirtti.

İslam Alimleri Vakfı'nın Esenyurt'taki binasında düzenlenen programa, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra Sudan'ın İstanbul Başkonsolosu Osama Mahjoub Hassan Dirar da katıldı.

Sudan'daki son durum, ihtiyaçlar, savaşın siviller üzerindeki etkileri ve atılması gereken adımlara ilişkin görüşlerin paylaşılacağı toplantı 2 gün sürecek.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Güncel, Sudan, İHH, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Bilal Erdoğan’a açık açık soruldu: Nasıl para kazanıyorsunuz
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Türkiye’de yüzlerce istasyonu bulunan akaryakıt devi satıldı
