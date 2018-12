Sudan'a Yönelik Oyunların Farkındayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz , "Son zamanlarda Sudan 'a yönelik olarak başlatıldığı anlaşılan oyunların farkındayız ve bu oyunlara karşı kardeş Sudan halkının ve meşru hükümetinin yanındayız." dedi.Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Ahmet et-Tayib Yusuf el-Kordofani, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile bir araya geldi.AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Yılmaz, Türkiye 'nin her zaman kardeş Sudan halkıyla birlikte olduğu gibi bundan sonrada bu kardeşliğin gerektirdiği her türlü dayanışma içinde olacağını ifade etti.Türkiye'nin Sudan'a yönelik hiçbir makul gerekçesi olmayan ambargoyu hiçbir zaman tasvip etmediğinin altını çizen Yılmaz, "Bu ambargonun yol açtığı Sudan halkının maruz kaldığı sıkıntılar kabul edilemez. Son zamanlarda Sudan'a yönelik olarak başlatıldığı anlaşılan oyunların farkındayız ve bu oyunlara karşı kardeş Sudan halkının ve meşru hükümetinin yanındayız. Bu tür oyunlara biz de Türkiye olarak çok aşinayız çünkü benzer oyunlara biz de defalarca maruz kaldık." diye konuştu. Masum demokratik gösteri görünümü altında başlayarak şiddet ve vandalizme dönüşen hareketlerin tasvip edilemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, "Bu tür hareketleri kışkırtarak Sudan'daki istikrarı bozmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamayacaktır. Sudan'ın ekonomik sıkıntılarını ona karşı bir şantaj fırsatına çevirmek isteyen bu kışkırtmalar asla kabul edilemez. Diğer yandan Sudan hükümetinin, halkın meşru ve şiddetten uzak taleplerine karşı duyarlı olduğuna ve olacağına inancımız tamdır. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sudan halkının yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı."Olaylara, halkın önemli bir kısmı rağbet emiyor"Görüşmede Kordofani, Türkiye ve Sudan arasındaki her geçen gün artan iş birliği ve Sudan'daki son gelişmelerle ilgili bilgi ve görüşlerini belirterek, bu iş birliğinin daha da gelişmesine dair temennilerini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın bir yıl önceki ziyaretinden sonra bakanlıklar düzeyinde karşılıklı birçok ziyaretin gerçekleşmiş olduğunu ve ziyarette anlaşmaya varılan bir çok konunun yakından takip edildiğini kaydeden Kordofani, Sudan'da son zamanlarda yapılan gösterilere dair medyada çıkan haberlerin yanıltıcı olduğunu, ülkesinin istikrarını ve bütünlüğünü hedef alan bazı mihrakların bu olaylarda önemli bir rolü olduğunu ifade etti.Kordofani, olaylara halkın çok önemli bir kısmının hiçbir şekilde rağbet etmediğini anlattı.