Sudan, ABD gemisi USS Cole saldırısında ölenlerin aileleriyle anlaşma imzaladı - Son Dakika
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Sudan, ABD gemisi USS Cole saldırısında ölenlerin aileleriyle anlaşma imzaladı

6 saat önce

Sudan hükümeti, ABD'nin terörü destekleyen devletler listesinden çıkmak için Yemen'de Ekim 2000'de Amerikan USS Cole destroyerine düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aileleriyle anlaşma yoluna gittiğini duyurdu.

Sudan, ABD gemisi USS Cole saldırısında ölenlerin aileleriyle anlaşma imzaladı, System.String[]

Sudan hükümeti, ABD'nin terörü destekleyen devletler listesinden çıkmak için Yemen'de Ekim 2000'de Amerikan USS Cole destroyerine düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybeden askerlerin aileleriyle anlaşma yoluna gittiğini duyurdu.

Sudan Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'ın terörü destekleyen devletler listesinden çıkarma çabalarının bir parçası olarak hükümet, USS Cole olayının kurbanlarının aileleriyle 7 Şubat'ta anlaşma imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Anlaşma şartları hakkında detaya yer verilmeyen açıklamada, "Sudan hükümetinin bu ya da başka bir olaydan sorumlu olmadığını açıkça belirtiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Saldırıda, 17 Amerikalı bahriyeli ölmüştü

Yemen'in Aden Limanı'nda Ekim 2000'de yakıt ikmali yapan Amerikan USS Cole destroyerine düzenlenen bombalı saldırıda, 17 Amerikalı bahriyeli ölmüş, 39'u ise yaralanmıştı.

Washington yönetimi, Sudan'ı terör gruplarına destek olduğu iddiasıyla 1993'te terör listesine eklemişti.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uyguladığı ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyenler" listesinden çıkarmamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Yemen, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:10 Kaynak: AA
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