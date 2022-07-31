Sudan'da askeri yönetim karşıtı gösteriler 10. ayında sürüyor

Sudan'da askeri yönetim karşıtları, başkent Hartum ve bazı kentlerde protesto gösterileri düzenledi.

Demokratik ve sivil yönetim isteyenler, eski iktidar ortağı Özgürlük ve Değişim Güçleri-Merkez Konseyi ve Direniş Komitelerinin çağrısıyla Hartum, Umdurman, Bahri, Medeni ve Kesele gibi kentlerde sokağa çıktı.

Hartum'da askeri yönetim karşıtı sloganlar atan eylemciler, çok sayıda caddeyi barikatlarla trafiğe kapattı.

Güvenlik güçleri ise göstericilerin çevre şehirler ve banliyölerden başkent Hartum'a ve kritik noktalara ilerleyişini engellemek için Hartum ile kuzeyini birbirine bağlayan Mek Nimir köprüsü ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve ordunun genel karargahına çıkan yollarda araç geçişine izin vermedi.

Özellikle Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı gözlendi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesine göre, askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde 114 kişi hayatını kaybetti.

Ordu, seçimler olmadan iktidarı bırakmamakta ısrarcı

Ordu, güvenlik ve beka tehdidi gerekçesiyle 25 Ekim 2021'de sivil yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan ederek başbakan dahil onlarca siyasiyi gözaltına almıştı.

Görevden alınan bakanların yerine yeni isimlerin getirildiği ülkede askeri yönetim, aylardır henüz bir başbakan belirleyemedi.

"Darbe" olarak nitelendirdikleri müdahale ve sonrasında alınan kararlara tepki gösteren ve iktidarın sivillere devredilmesini isteyen askeri yönetim karşıtı grupların protesto gösterileri sürüyor.

Geçiş dönemini yöneten Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, darbe iddialarını reddederken, iktidarı 2023'te seçilmiş hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.