Sudan'da İnsan Hakları İhlalleri

09.02.2026 20:18
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri, Faşir'deki vahşet suçlarının sorumluluğunu HDK'ya atadı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Sudan'ın Faşir kentindeki vahşet suçları riskine uzun süre dikkat çektiklerini ancak bunun ciddiye alınmadığını bildirerek, "Bu vahşet suçlarının sorumluluğu tamamen Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), müttefikleri ve destekçilerine ait." dedi.

Türk, Sudan'da HDK tarafından alınan Sudan'ın Faşir kentindeki duruma ilişkin BM İnsan Hakları Konseyi'ni bilgilendirdi.

Faşir'de Ekim 2025'te yaşanan olayların önlenebilir bir insan hakları felaketi olduğunu belirten Türk, 18 ay süren kuşatma, açlık ve bombardımanın ardından HDK'nin yoğun saldırılarının ardından Faşir'i aldığını hatırlattı.

Türk, "Binlerce insan birkaç gün içinde öldürüldü ve 10 binlercesi dehşet içinde kaçtı. Bizim ortak görevimiz, sorumluları hesap verebilir hale getirmek ve bunun bir daha asla yaşanmamasını sağlamak." dedi.

Faşir'de sivillerin yaşadığı dehşete işaret eden Türk, HDK ve müttefik milislerin cinsel şiddeti de sistematik olarak bir silah olarak kullandığını kaydetti.

HDK ve müttefiklerinin, Sudan ordusu mensupları ile onlarla bağlantılı olduğu düşünülen kişileri, hükümet yetkililerini, sağlık çalışanlarını, gazetecileri, öğretmenleri ve yerel insani yardım gönüllülerini gözaltına aldığını anlatan Türk, bazı kişilerin gözaltında öldüğünü söyledi.

Türk, "Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçen ay BM Güvenlik Konseyi'ne HDK'nin Faşir kuşatmasının doruk noktasında hem savaş suçları hem de insanlığa karşı suçların işlendiğini değerlendirdiğini bildirdi. Bizim bulgularımız da bu sonuçla tamamen tutarlı. Bu bulgular, önümüzdeki günlerde yayımlanacak bir kamu raporunda ayrıntılı olarak açıklanacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Tehdit açıktı ancak uyarılar dikkate alınmadı"

Bir yıldan uzun bir süre kuşatma altında kalan Faşir'deki kitlesel vahşet riskine dikkati çektiklerini belirten Türk, "Tehdit açıktı ancak uyarılar dikkate alınmadı. Bu vahşet suçlarının sorumluluğu tamamen HDK, müttefikleri ve destekçilerine ait." diye konuştu.

Türk, uluslararası toplumun Faşir'deki durum için daha iyisini yapmasını beklediklerini söyleyerek, bu ihlallerin ve suistimallerin Kurdufan bölgesinde tekrarlanmasından son derece endişeli olduğunu kaydetti.

Son 2 haftada HDK ve Sudan ordusunun Kurdufan'daki insansız hava aracı ile saldırılarında 90'dan fazla sivilin öldüğünü, 142'sinin ise yaralandığını bildiren Türk, bu saldırıların insani yardım çalışanlarını hedef aldığını söyledi.

Kaynak: AA

