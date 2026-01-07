Sudan'da Şiddet Artışı ve Yerinden Edilmeler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sudan'da Şiddet Artışı ve Yerinden Edilmeler

07.01.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Sudan'daki Kurdufan'da artan şiddetin sivillere tehdit oluşturduğunu ve yerinden edilmeleri bildirdi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, Sudan'da, özellikle de Kurdufan bölgesinde artan şiddet olaylarının sivillere yönelik aşırı risk teşkil ettiğini ve yerinden edilmelere neden olduğunu söyledi.

Dujarric, salı günkü basın toplantısında BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin verilerine göre 25 Ekim-30 Aralık tarihleri arasında Kurdufan bölgesindeki çok sayıda noktadan yaklaşık 65.000 kişinin yerinden edildiğini belirtti.

Güney Kurdufan eyaletinde yerinden edilen kişilerin sayısında son günlerde keskin artış yaşandığını kaydeden Dujarric, Uluslararası Göç Örgütü'nün tahminlerine göre 31 Aralık 2025-4 Ocak 2026 tarihleri arasında şiddet olayları nedeniyle yaklaşık 1.000 kişinin Kuz bölgesi, Kadugli kasabası ve Berdab köyünü terk etmek zorunda kaldığını ifade etti.

Pazartesi günü Kuzey Kurdufan eyaletindeki Um Dam Haj Ahmed bölgesinden 2.000 kişinin daha yerinden edildiğine dikkat çeken Dujarric, ülkedeki BM insani yardım görevlilerinden alınan bilgilere göre salı günü eyalet başkenti El-Ubeyd'de düzenlenen insansız hava aracı saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 13 sivilin hayatını kaybettiğinin iddia edildiğini bildirdi.

"BM, silahlı çatışmaların derhal sona erdirilmesi ve sivillerin korunması için bir kez daha acil çağrı yapmaktadır" diyen Dujarric, BM'nin yardıma muhtaç kişilere ulaşabilmesi için hızlı, güvenli ve sürdürülebilir insani yardım erişiminin gerekliliğini de vurguladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Sudan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sudan'da Şiddet Artışı ve Yerinden Edilmeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mayon Yanardağı’nda alarm seviyesi 3’e yükseltildi Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
10 yıldır aranıyordu FETÖ’ye büyük darbe 10 yıldır aranıyordu! FETÖ'ye büyük darbe
Son 4 maçının 3’ünü kazanmıştı 1. Lig’de sürpriz istifa Son 4 maçının 3'ünü kazanmıştı! 1. Lig'de sürpriz istifa
Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu’na çarptı Şampiyon motosikletçi Razgatlıoğlu, Zayn Sofuoğlu'na çarptı
EFT ve havale ücretlerine zam EFT ve havale ücretlerine zam
ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler ABD Başkanı Donald Trump: Ben kralım, bana yılın satışma danışmanı ödülü verdiler

16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
16:03
Bahis soruşturmasında yeni dalga Listede iki eski gol kralı da var
Bahis soruşturmasında yeni dalga! Listede iki eski gol kralı da var
15:45
Emekli zammı Halil Ergün’ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
Emekli zammı Halil Ergün'ü isyan ettirdi: Marketten aldığım 5 tane domatese...
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
15:28
Sadettin Saran’dan Oğuz Aydın’a: Sola niye vermiyorsun lan
Sadettin Saran'dan Oğuz Aydın'a: Sola niye vermiyorsun lan?
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 16:28:12. #7.11#
SON DAKİKA: Sudan'da Şiddet Artışı ve Yerinden Edilmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.