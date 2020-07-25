Sudan'da silahlı gruplar 20 kişiyi öldürdü - Son Dakika

Sudan'ın batısındaki Darfur eyaletinde silahlı grupların gerçekleştirdiği saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Sudan'ın batısındaki Darfur eyaletinde silahlı grupların gerçekleştirdiği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda en az 20 kişinin de yaralandığı belirtildi. Kabile şefi İbrahim Ahmed, silahlı grupların çiftliklerini ilk kez ziyaret eden çocukların aralarında bulunduğu kişilere ateş açtığını açıkladı. Kabile şefi silahlı saldırının Sudan'ın güneybatısında Güney Darfur eyaletinin yönetim merkezi Nyala'nın 90 kilometre güneyinde Aboudos'ta gerçekleştiğini aktararak saldırıda en az 20 kişinin de yaralandığını belirtti. Ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirten kabile şefi Ahmed, "Ölenlerin sayısı artabilir, çünkü yaralıların bazıları ciddi durumda" şeklinde konuştu.

Öte yandan Birleşmiş Milletler'e göre, Sudan'ın batısındaki Darfur eyaletinde 2003'te başlayan ve hükümet güçleriyle silahlı gruplar arasında yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2.5 milyon kişi yerlerinden edildi. - DARFUR