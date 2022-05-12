Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika

Sudan'da sivil yönetim talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen protestocuların ilerlemesini engellemek için güvenlik güçleri, yolları dikenli tellerle kapattı.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Başdar bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, yönetimin sivillere devredilmesi yönünde sloganlar atarak askeri yönetimi protesto etti.

Direniş Komitelerinin çağrısıyla Hartum'un merkezi, Bahri ve Umdurman bölgelerinin yanı sıra Medeni ve Gadarif şehirlerinde gösteriler düzenlendi.

Güvenlik güçleri, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümeye başlayan eylemcilere gaz bombası ve plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale etti.

Taşlarla karşılık veren protestocular, güvenlik güçleriyle kovalamacanın ardından ara sokaklara dağıldı.

Bu sabah bazı köprüler trafiğe kapatılırken güvenlik güçleri, başkentteki merkezi noktalarda yoğun güvenlik önlemi aldı.

Gösterilerde 95 kişi öldürüldü

Sudan Doktorlar Komitesine göre Sudan'da askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde 95 kişi hayatını kaybetti.

Ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş döneminin en üst idare organı Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.