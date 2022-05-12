Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi

12.05.2022 19:15

Sudan'da sivil yönetim talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen protestocuların ilerlemesini engellemek için güvenlik güçleri, yolları dikenli tellerle kapattı.

Sudan'da sivil yönetim talebiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümek isteyen protestocuların ilerlemesini engellemek için güvenlik güçleri, yolları dikenli tellerle kapattı.

Sudan'ın başkenti Hartum'daki Başdar bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, yönetimin sivillere devredilmesi yönünde sloganlar atarak askeri yönetimi protesto etti.

Direniş Komitelerinin çağrısıyla Hartum'un merkezi, Bahri ve Umdurman bölgelerinin yanı sıra Medeni ve Gadarif şehirlerinde gösteriler düzenlendi.

Güvenlik güçleri, başkentteki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümeye başlayan eylemcilere gaz bombası ve plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale etti.

Taşlarla karşılık veren protestocular, güvenlik güçleriyle kovalamacanın ardından ara sokaklara dağıldı.

Bu sabah bazı köprüler trafiğe kapatılırken güvenlik güçleri, başkentteki merkezi noktalarda yoğun güvenlik önlemi aldı.

Gösterilerde 95 kişi öldürüldü

Sudan Doktorlar Komitesine göre Sudan'da askerin yönetime el koyduğu 25 Ekim 2021'den bu yana süren gösterilerde 95 kişi hayatını kaybetti.

Ordunun yönetime el koymasının ardından başlayan siyasi krizin çözümüne dair Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği'nin girişimlerinden henüz netice alınamadı.

Geçiş döneminin en üst idare organı Egemenlik Konseyinin başındaki askeri liderler, Temmuz 2023'te seçimle iş başına gelecek hükümet kurulana kadar iktidarda kalacaklarını açıklamıştı.

Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi
Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi
Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi
Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Sudanlı gazeteciler, Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti Son dakika haber... Sudanlı gazeteciler, Aljazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesini protesto etti Sudan'daki protestolarda 13 kişi yaralandı Sudan'daki protestolarda 13 kişi yaralandı

cumhurbaşkanlığı sarayı, Güvenlik güçleri, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
21:09 73 yaşındaki adam uyumcunun dikkati sayesinde 257 bin lirasını dolandırıcılara kaptırmaktan kurtuldu!
21:08 Oyuncu Ümit Erdim, Canan Kaftancıoğlu'nu destekleyenlere tepki gösterdi: Sorsak vatanı seviyoruz derler
21:07 Koyunlar arasında ölü halde bulundu! Talihsiz çobanın ölüm nedeni henüz belirlenemedi
21:04 Polisin durdurduğu araçtan çıkan kaçak göçmenler sayılarıyla şaşkınlık yarattı! Bagaja 3 kişi sığmış
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:39:55. #1.13#
SON DAKİKA: Sudan'da sivil yönetim talebiyle gösteri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement