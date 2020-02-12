Sudan'da Türkiye Bursları programı tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sudan'da Türkiye Bursları programı tanıtıldı - Son Dakika

Sudan'da Türkiye Bursları programı tanıtıldı

14 dakika önce

Türkiye Bursları programı, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) tanıtıldı.

Türkiye Bursları programı, Sudan'ın başkenti Hartum'daki Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) tanıtıldı.

YEE ve Sudan Türkiye Mezunları Derneği iş birliğinde düzenlenen tanıtım programına çok sayıda Sudanlı genç katıldı.

Türkiye mezunlarından olan Hartum Üniversitesinde görevli Osmanlı ve Türk tarihi uzmanı Dr. Tarık Muhammed Nur ile Nileyn Üniversitesinden Öğretim Üyesi Dr. Yasir Davud, Türkiye'de üniversite eğitimi ve Türkiye Bursları'na ilişkin sunum yaptı.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de burslu okuyan 500 civarında Sudanlı öğrenci bulunduğunu söyledi.

Türkiye ile ilgili genel bilgilendirmelerin de yapıldığı programa Sudanlı öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sudan Türkiye Mezunları Derneği de çeşitli üniversitelerde Türkiye Bursları'na ilişkin bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

Sudan'da Türkiye Bursları programı tanıtıldı

Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:33 Kaynak: AA
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