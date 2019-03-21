Son Dakika Haberleri: Sudan'dan Mısır'a Tartışmalı Bölgede Petrol Arama Tepkisi

Sudan'dan Mısır'a Tartışmalı Bölgede Petrol Arama Tepkisi

1 saat önce

Sudan, Mısır'da hükümete ait petrol şirketinin, statüsü tartışmalı Halayib bölgesinde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlaması nedeniyle Kahire'deki büyükelçisini ülkeye çağırdığını duyurdu.

Sudan'dan Mısır'a Tartışmalı Bölgede Petrol Arama Tepkisi, System.String[]
Sudan, Mısır'da hükümete ait petrol şirketinin, statüsü tartışmalı Halayib bölgesinde petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlaması nedeniyle Kahire'deki büyükelçisini ülkeye çağırdığını duyurdu.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mısır hükümetine ait şirketin Kızıldeniz'de Sudan egemenliğindeki bölgede petrol doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri için uluslararası ihale açması ve bunun Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığının sitesinde yayınlanması üzerine Dışişleri Bakanlığı, Kahire Büyükelçisi Husam İsayı çağırmaya karar verdi." ifadesini kullanıldı.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığının sitesindeki duyurunun uluslararası hukuka göre Mısır'a Halayib Üçgeni'nde herhangi bir hak tanımadığı ifade edilen açıklamada, Mısırlı şirketlere mevzubahis bölgede petrol arama ve sondaj faaliyetleri için uluslararası ihale açmaması uyarısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında ifadelerine yer verilen Dışişleri Bakan Vekili Bedreddin Abdullah da Sudan'ın Mısır'ın uluslararası ihale açmasını protesto ettiğini belirtti.

Abdullah, "Halayib Üçgeni"nin yasal statüsüyle çelişen Mısır'ın bu adımının daha ileriye gitmesini istemediklerini ve bunun iki dost ülkenin aralarında stratejik ortaklık oluşturmak için attığı büyük adımlarla çeliştiğini vurguladı.

Sudan hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da ilgili ülkelerin hükümetleri, şirketlerinin yasa dışı adımlar atmasını önlemek için gerekli önlemleri almaya çağrıldı.

Hartum hükümeti, Kahire'ye "sınır anlaşmazlığını çözmek ve iki ülke arasındaki ilişkileri etkilemesini engellemek için barışçıl yolları kullanma" çağrısını yineledi.

Mısır basınında çıkan haberlere göre, Mısır devletine ait Cenub el-Vadi petrol şirketi, Sudan ile tartışmalı Halayib bölgesi de dahil Kızıldeniz'deki 10 sahada petrol ve doğal gaz arama ve sondaj için ilk uluslararası ihale sürecini geçen hafta başlatmıştı.

Kızıldeniz'e kıyısı olan, Mısır'ın güneydoğusunda ve Sudan'ın kuzeydoğusunda yer alan Halayib bölgesi, üçgene benzeyen şekli nedeniyle "Halayib Üçgeni" olarak adlandırılıyor.

Petrol, altın ve manganez minerali gibi zengin enerji kaynaklarına ve madenlere sahip söz konusu bölgenin egemenliğinin kime ait olduğu konusunda Mısır ve Sudan arasındaki anlaşmazlık yılardır sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:33 Kaynak: AA

Sudan, Mısır, Güncel
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