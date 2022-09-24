Sudan, "birlik içindeki faaliyetlerini askıya alan" Afrika Birliğini kararı düzeltmeye çağırdı - Son Dakika
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Sudan, "birlik içindeki faaliyetlerini askıya alan" Afrika Birliğini kararı düzeltmeye çağırdı

24.09.2022 19:40
Sudan, "birlik içindeki faaliyetlerini askıya alan" Afrika Birliğini kararı düzeltmeye çağırdı

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordunun 25 Ekim 2021'de sivil hükümeti görevden alması sonrasında ülkesinin Afrika Birliğindeki faaliyetlerinin askıya alma kararının düzeltilmesini istedi.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ordunun 25 Ekim 2021'de sivil hükümeti görevden alması sonrasında ülkesinin Afrika Birliğindeki faaliyetlerinin askıya alma kararının düzeltilmesini istedi.

Egemenlik Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Burhan, BM 77. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD'de Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Burhan, görüşmede Sall'e "Sudan'ın Birlik içindeki faaliyetlerini dondurma kararını düzeltmesi" çağrısında bulundu.

Ordunun, siyasi güçlerin sivil bir hükümet kurmak için diyaloğu hızlandırmalarını ve uzlaşıya varmalarını beklediğini ifade eden Burhan, sahadaki gerçeklerin görülebilmesi için Afrika Birliğinden bir misyonun beklendiğini aktardı.

Burhan, 25 Ekim'deki ordu müdahalesinin ise ülkedeki güvenlik ve istikrarı korumayı hedeflediğini ayrıca Sudanlılara kapsamlı bir ulusal uzlaşı için fırsat vermeyi amaçladığını savundu.

Sall ise Sudanlı taraflara halkın çıkarlarına hizmet eden uzlaşıya varmak için diyaloğu hızlandırma çağrısı yaptı.

Burhan, AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki ile de ülkedeki siyasi durum ve geçiş döneminde karşılaşılan sorunları görüştü.

Faki, birliğin Sudan'daki siyasi sürece katılımını sürdürmeye hazır olduğunu dile getirirken Burhan da Faki'den Sudan'ı destekleyici tutumlarını sürdürmelerini istedi.

Burhan, ABD'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile de ayrı görüştü.

Ülkesinin, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyindeki "destekleyici pozisyonundan duyduğu memnuniyeti" ifade eden Burhan, Hartum ve Moskova arasında farklı alanlarda ortak iş birliğinin sürdüğünü vurguladı.

Lavrov ise Sudan'ın "Rusya ile Ukrayna arasındaki krize ilişkin tarafsız tavrına" övgüde bulunarak Rusya'nın Hartum'a desteğinin sürdüğünü kaydetti.

AfB, ordunun sivil hükümeti feshedip yönetime el koyması nedeniyle 27 Ekim'de Sudan'ın birlikteki tüm faaliyetlere katılımını askıya almıştı.

Sudan'da, ordunun Başbakan Abdullah Hamduk'un geçici hükümetini görevden alıp olağanüstü hal ilan ettiği 25 Ekim 2021'den bu yana tam faal bir hükümet kurulamadı.

Askeri yönetim ise Temmuz 2023'te tüm Sudanlıları temsil edecek seçimlerin yapılmasının ardından iktidarı bırakmayı vadediyor.

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Kaynak: AA

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