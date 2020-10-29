Sudan halkı, Fransız mallarına boykotu destekliyor - Son Dakika

Sudan halkı, Fransız mallarına boykotu destekliyor

29.10.2020 16:03
Sudan halkı, Fransız mallarına boykotu destekliyor, System.String[]

Sudan'da esnaf ve vatandaşlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam aleyhindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Sudan'da esnaf ve vatandaşlar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başta olmak üzere Fransız yetkililerin, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmaları ve İslam aleyhindeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Fransa'da Macron'un Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürlerin önünü açması ve buna destek vermesi İslam dünyasının birçok yerinde tepkilere ve gösterilere neden oldu.

AA muhabirinin başkent Hartum'da sokakta görüşünü aldığı halk ve esnaf, Fransa'daki İslam karşıtlığı ile Hazreti Muhammed'e yapılan saldırı ve hakaretlerin ifade özgürlüğü olarak asla değerlendirilemeyeceğini belirterek, Müslüman devletlerin ortak tepki göstermesi gerektiğini ve Fransız mallarının boykot edilmesini istedi.

"Dini değerlere saldırı fikir özgürlüğü olarak kabul edilemez"

Esnaf Mustafa Memun, "Canımızdan çok sevdiğimiz Peygamberimize hakaret edilmesini şiddetle kınıyoruz. Herkes ağzından çıkana dikkat etmeli. Bu Müslümanların kırmızı çizgisidir." dedi.

Dini değerlere saldırının asla fikir özgürlüğü olarak kabul edilemeyeceğini kaydeden Memun, "Fransız ürünlerine boykotu destekliyoruz." diye konuştu.

Market işleten Ömer Yunus ise Peygambere yönelik hakarete sessiz kalamayacaklarını belirterek, "Marketimde Fransız ürünleri satmıyorum. Bu saygısızlığa bir son verin." ifadelerini kullandı.

"Fransız ürünlerini satmıyoruz, boykot ediyoruz"

Vatandaşlardan Riham Manuel, boykot kararına destek verdiğini belirterek, "Macron'un İslam hakkında konuşma yetkisi yok. Fikir özgürlüğünün arkasına saklanmak saçmalık. Yıllardır teröre destek veriyorlar. Camilere baskınlar düzenlediler. Çıkıp bir de bizi terörist olarak adlandırıyorlar." diye konuştu.

Mayada Ezheri ise boykotun verebilecekleri en basit tepki olduğunu söyledi.

Parfümeri dükkanı işleten Osman Muhammed, dükkanın girişine "Fransız ürünlerini satmıyoruz, boykot ediyoruz" yazısı asarak, Fransa'ya tepkilerini göstermek için başka ülkelerden ürün temin etmeye başladıklarını belirtti.

-"Fransa'nın yalanları ortaya çıktı"

Muhammed, son yıllarda Avrupa'da İslamiyete yönelişin artmasının kıtadaki liderleri endişelendirdiğini, Müslümanlara ve değerlerine yönelik çirkin saldırı ve uygulamaların bunun bir sonucu olduğu değerlendirmesini yaptı.

Muhammed, Fransa büyükelçisinin sınır dışı edilmesini talep etti.

Üniversite Öğrencisi Muhammed Eşref de kimsenin dinine hakaret etme hakkına sahip olmadığını belirterek, "İslami değerlerimize hakarete destek olan Fransa ve liderine yazıklar olsun. Müslümanlar birlik olarak bunu yapanları pişman edebilir." ifadelerini kullandı.

Hazreti Muhammed'e hakaretin bir Müslümanın kesinlikle kabul edebileceği bir şey olmadığını dile getiren Mücahid Muhammed de, barış ve özgürlüğü desteklediğini iddia eden Fransa'nın yalanlarının ortaya çıktığını kaydetti.

Hz.Muhammed, Fransa, İslam, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sudan halkı, Fransız mallarına boykotu destekliyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Arsenal'de zor günler geçiren Mesut'a takım arkadaşı Mustafi, destek verdi: Her zaman yanındayım Son dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro rekor üstüne rekor kırıyor Kanada'nın silah ambargosu sonrası SİHA'lar için harekete mi geçildi? Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu Fransa'daki bıçaklı saldırganların etkisiz hale getirildiği görüntüler ortaya çıktı Bu acıya yürek dayanmaz! Evde çıkan yangında kardeşler mahsur kaldı, 8 aylık bebek kurtarılamadı Son dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı Son Dakika! Putin: Karabağ görüşmelerinde Türkiye dahil birçok ülke yer almalı         
16:27
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'çanta' yanıtı: Yüreğin varsa beraber tartışalım         
16:21
Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor Manchester United, Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na sözleşme önermeyi düşünüyor         
15:46
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı         
14:56
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin ilk açıklama: Şiddetle kınıyoruz         
14:39
Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı Suudi Arabistan'daki Fransız Konsolosluğu'na saldırı: 1 yaralı         
14:12
Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı Otoyolda 9 araç birbirine girdi, 5'i doktor 10 kişi yaralandı         
14:04
Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı Bakan Koca duyurdu: Düzce'de vaka artışı yüzde 99 seviyesine ulaştı         
12:02
5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis 5 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan ücretli öğretmene 52 yıl 5 ay hapis         
11:53
Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti Vaka sayısının yüzde 84 arttığı Bursa'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Vali Bilim Kurulu'nu işaret etti         
11:23
Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var Prim borçları nedeniyle emekli olamayanlara büyük fırsat! Yapılandırma için 2 ayınız var         
10:32
Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi sona erdi         
09:11
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor         
07:07
Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış Korona tedavisinde çığır açacak araştırma! Herkesin evinde olan Aspirin virüsün düşmanıymış         
00:14
Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yeniden bir araya gelecek         
00:03
Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü Akılalmaz olay! Horoz dövüşü baskınına giden polis, horoz tarafından öldürüldü         
19:38
Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum Kaza yapan sürücüden hız sorusuna pişkin yanıt: 500 kilometre hızla geliyordum         
17:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2020 16:48:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sudan halkı, Fransız mallarına boykotu destekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei