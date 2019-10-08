Son Dakika Haberleri: Sudan ile BAE ikili iş birliğini görüştü
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Sudan ile BAE ikili iş birliğini görüştü

1 saat önce

ABU Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili iş birliğini görüştü.

Sudan ile BAE ikili iş birliğini görüştü, System.String[]

ABU Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili iş birliğini görüştü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi ajansı WAM'ın haberine göre, Suudi Arabistan'ın ardından BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gelen Burhan ve Hamduk, Veliaht Prens Al Nahyan tarafından karşılandı.

Görüşmede, Sudan ile BAE arasındaki ilişkiler, iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ve Sudan Başbakanı Hamduk dün de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Kral Selman bin Abdulaziz'le bir araya gelmiş ve ikili iş birliğini görüşmüştü.

İki ülkeden Sudan'a 3 milyar dolarlık destek

Sudan'da Ömer el-Beşir döneminin ardından Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerde dikkat çekici bir ilerleme gözlemlenmiş, bu iki Körfez ülkesi Sudan'a 3 milyar dolarlık maddi destek açıklaması yapmıştı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Abu Dabi, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:14 Kaynak: AA
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