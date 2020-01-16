Sudan'ın yeni istihbarat başkanı Cemal Abdulmecid oldu - Son Dakika

Sudan'da dün istifasını sunan İstihbarat Başkanı Ebubekir Dembeleb'in yerine Korgeneral Cemal Abdulmecid getirildi.

Sudan Egemenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, Dembeleb'in istifasının kabul edildiği ve istişareler sonucunda istihbarat başkanlığına Korgeneral Cemal Abdulmecid'in atandığı belirtildi.

Dembeleb, salı günü bazı istihbarat mensuplarının karıştığı ayaklanma nedeniyle istifasını sunmuştu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da görevlerine son verilen ve tazminatlarını alamayan bazı istihbarat mensupları, salı günü öğle saatlerinde Hartum Uluslararası Havalimanı yakınındaki Riyad ile Kafuri ve Soba bölgelerindeki istihbarat karargahları önünde havaya ateş açarak durumu protesto etmişti. Teslim olmayı reddederek güvenlik güçleriyle çatışan bazı istihbarat mensupları, ordunun müdahalesi sonucu etkisiz hale getirilmişti.

Askerin nisan ayındaki müdahalesi ile 30 yıllık iktidarına son verilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir karşıtı partiler ve aktivistler, rejimin düşmesi ve sivil yönetim talebiyle aylarca süren protestolarda göstericilerin öldürülmesiyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle Sudan istihbaratının operasyonlar biriminin kapatılmasını talep ediyordu.

Operasyonlar birimine bağlı 13 bin askerden 7 bini başkent Hartum'da görev yapıyordu.

Sağlık Bakanlığı olaylarda 4'ü asker 6 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını açıklamıştı.