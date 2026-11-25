Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki iç savaş sürerken dikkat çeken bir ayrılık açıklaması geldi. HDK'nin karşı istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen El-Tayyib Cebara, örgütten ayrıldığını ve Sudan Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşmaya hazır olduğunu duyurdu.

SUDAN HALKINDAN ÖZÜR DİLEDİ

24 Kasım'da yayımlanan video kaydında konuşan Cebara, devlete karşı yürütülen isyana katıldığı için Sudan halkından özür diledi. Daha önce HDK lideri Muhammed Hamdan Dagalu'nun (Hemedti) Hartum'daki yönetim ofisinde görev yaptığını belirten Cebara, örgütün amaçları konusunda yanıltıldığını söyledi.

GÖREVİ SAF DEĞİŞTİRENLERİ TESPİT ETMEKTİ

Hemedti'nin özel koruma biriminde de görev yaptığı belirtilen Cebara'nın sorumlulukları arasında casusluk faaliyetlerinin önlenmesi, örgüt içine sızan kişilerin tespit edilmesi ve örgütten ayrılabilecek kişilerin takibi bulunuyordu. Saf değiştirenleri tespit etmekle görevli istihbarat yöneticisinin kendisinin de karşı tarafa geçeceğini açıklaması dikkat çekti.

ESKİ KOMUTANINI SUÇLADI

Cebara, Hemedti'yi kendi ailesinin çıkarlarına hizmet etmek ve Sudan'ı bölmeyi amaçlayan yabancı gündemleri uygulamakla suçladı. Eski silah arkadaşlarına da örgütten ayrılmaları ve Sudan Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan'ın sunduğu af imkanından yararlanmaları çağrısında bulundu.

PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANIYOR

Cebara'nın açıklamasından bir gün önce HDK'nin üst düzey komutanlarından Tümgeneral Ammar Muhammed Zeyn Rabih ve beraberindeki bir grup, Hartum'a giderek Sudan ordusuna katıldıklarını açıklamıştı. Nisan 2023'ten bu yana devam eden iç savaşta son haftalarda HDK saflarından ayrılan üst düzey isimlerin sayısı arttı.

GİZLİ BİLGİLERİ TESLİM ETTİ Mİ?

Cebara'nın beraberinde başka personel götürüp götürmediği ve Sudan ordusuna istihbarat bilgileri teslim edip etmediği henüz bilinmiyor.