Sudanlı Musa Filmi - Son Dakika

Özgür Bakar'ın yönettiği film, I. Cihan Harbi ve Kurtuluş Savaşı'nın farklı cephelerinde mücadelesini sürdüren Sudanlı Musa'nın hikâyesini odağına alıyor.
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Sudanlı Musa
Yapımcı Firma: Kafa İşler
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 04.03.2022
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Kaynak: InterSinema.com
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