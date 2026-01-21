Sudanlı Türkçe Öğrenciler Türkiye'den Destek Bekliyor - Son Dakika
Sudanlı Türkçe Öğrenciler Türkiye'den Destek Bekliyor

21.01.2026 11:17
Sudan'daki çatışmalar nedeniyle eğitimleri yarıda kalan Türkçe öğrencileri Türkiye'nin yardımını bekliyor.

AHMED SATTİ - Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalardan etkilenen Türkçe öğrencileri, eğitimlerini sürdürmek için Türkiye'nin desteğini beklediklerini ifade etti.

Hartum'daki Kur'an-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesi bünyesinde Türk kurumlarının katkılarıyla Türkçe dersleri veriliyor.

Türkçe kitapların Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından sağlandığı bir kütüphanenin de bulunduğu üniversitede, Türkçe ders kitapları ise Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından temin ediliyor.

2012 yılında kurulan ve yıllık ortalama 400 öğrencinin Türkçe dersi gördüğü sınıfta halihazırda 367 Sudanlı Türkçe öğreniyor.

Türkçe dersi alan öğrencilerden Ali Nur ve Mustafa Yasir, Türkçeye olan ilgileri ve ülkedeki çatışmalar sebebiyle yarıda kalan eğitimleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çatışmalar nedeniyle uzun süre eğitim alamadığını söyleyen Sudanlı Nur, üniversiteye geri döndüğü için mutlu olduğunu ancak ciddi bir yokluğun hakim olduğunu dile getirdi.

"Bazı sınıflarda oturacak sıra bile yok"

Ali Nur, çatışmalar nedeniyle üniversitenin de zarar gördüğünü belirterek, "Bazı sınıflarda oturacak sıra bile yok." dedi.

Türkçeye filmlerle ilgi duymaya başladığını anlatan Nur, "Türk kültürünü ve havasını çok sevdim. Türkiye'ye gelmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Nur, Türkiye'yi gezmek istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Adana'ya gitmek ve Adana kebabı yemek istiyorum. Biz son sınıflar olarak üniversiteyi bitiriyoruz. Bazı öğrencilerin yardıma ihtiyacı var çünkü hiçbir şey kalmadı. Savaş sebebiyle burada durum çok kötü biraz yardım etseniz çok iyi olur. Türkiye'nin çabaları önemli. Allah size yardım etsin."

"Çatışmalar bizi geri bıraktı"

Bir diğer öğrenci 24 yaşındaki Mustafa Yasir ise 3 yıldır Türkçe öğrendiğini, Türkçenin kendisi için çok güzel ve kolay bir dil olduğunu anlattı.

Türkçe ile Arapça arasındaki benzerliklere dikkati çeken Yasir, "Ezberlemesi kolay, telaffuzu kolay, kelimeleri ve harfleri anlaşılır. Ayrıca Arapçaya çok yakın kelimeler var. Anlam olarak da telaffuz olarak da benzerlikler bulunuyor." diye konuştu.

Yasir, Sudan'da 3 yıla yakın süredir devam eden çatışmaların eğitimini olumsuz etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çatışmalar bizi geri bıraktı. Savaş döneminde kendi başımıza ders çalışamıyorduk. Okuyacak bir materyal yoktu, ders verecek bir hoca da yoktu. Çünkü bildiğiniz gibi savaş okulları ve üniversiteleri kapattı, yabancıların hepsi ülkeyi terk etti. Biz de tek başımıza kaldık, bizimle ilgilenecek, ders okutacak kimse yoktu."

Herkese Türkçe öğrenmeyi tavsiye eden Yasir, Türk kültürünün çok güzel olduğunu, dil öğrenimin kültürel gelişime katkı sağladığını belirtti.

Türk edebiyatına meraklı olan Yasir, Necip Fazıl Kısakürek'in "Ayak Sesleri" isimli şiirini de ezbere okudu.

Kaynak: AA

