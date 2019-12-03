Son Dakika Haberleri: Şuhut Cumhuriyet Savcısı Ahmet Erol görevine başladı
Son Dakika Güncel Şuhut Cumhuriyet Savcısı Ahmet Erol görevine başladı - Son Dakika

Şuhut Cumhuriyet Savcısı Ahmet Erol görevine başladı

6 saat önce

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan 2019 Kararnamesiyle Mersin Gülnar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Şuhut Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Ahmet Erol görevine başladı.

Şuhut Cumhuriyet Savcısı Ahmet Erol görevine başladı, System.String[]

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan 2019 Kararnamesiyle Mersin Gülnar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Şuhut Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Ahmet Erol görevine başladı.


Tebrikleri kabul etmeye başlayan Savcı Erol, Malatya doğumlu ve 28 yaşında. 2014 yılında Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Malatya'da 2 yıl avukatlık yapan Ahmet Erol, Gülnar Adliyesi'nin ardından Şuhut Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görevine başladı. - AFYONKARAHİSAR

Cumhuriyet Savcısı, Gülnar, Şuhut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:34 Kaynak: İHA
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