Şuhut'ta camiler ramazan ayına hazırlanıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde ramazan ayı dolayısıyla camilerde temizlik yapılmaya başlandı.

Şuhut Belediye ekipleri, ilçedeki vatandaşların ibadetlerini hijyenik bir ortamda yerine getirebilmeleri amacıyla 23 camide ramazan öncesi hummalı bir temizlik ve dezenfekte çalışması yürütüyor.

Belediye Başkanı Recep Bozkurt konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı dolayısıyla ekiplerimiz cami ve mescitlerimizde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bu ramazan ayında özlediğimiz teravihlerimizi yeniden yaşayacağız. Vatandaşlarımızın ramazan coşkusunu gönül huzuru ile yaşayabilmeleri için hijyen bakımından da tedbirlerimizi aldık." dedi.