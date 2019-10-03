Şuhut'ta kışlık patates hasadı başladı

Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kışlık 'agria' cinsi patatesin hasadı başladı.



Ağustos ayının ilk haftasında dikimi yapılan kışlık agria cinsi patatesin sökümü Şuhut Kaymakamlığının ilçede ilk kez gerçekleştirdiği 'Şuhut Patatesi Hasadı Tarla Günü' projesi kapsamında Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Şuhut Kaymakamlığının düzenlediği proje kapsamındaki patates hasadı açılış merasimine, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın yanı sıra Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Afyonkarahisar Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Acar, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, protokol üyeleri, daire amirleri, öğrenciler, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Şuhut İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlının dua ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, işçilerin ekin yerinde patates toplamasıyla devam etti. Şuhut Ziraat Mühendisi Cumali Akgül Şuhut Kaymakamlığı tarafından 5 bin metrekare alanda kışlık agria patates ekiminin yapıldığını belirtti. 1 Mayısta 5 bin metrekare alanda başlayan kışlık patates ekim işleminde bin 500 ton patates tohumu kullandıklarını belirten Ziraat Mühendisi Akgül, dekar başına 5 ton patates hasadı beklediklerini ifade etti. Ayrıca Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz, toz, toprak demeden kışlık patates ekin alanına girerek tarlada çalışan işçilerle bir süre hasbihal etti. Akabinde traktöre binen Vali Tutulmaz, direksiyon başına geçerek tarlada çift sürdü. Vali Tutulmaz Afyonkarahisar'ın patates ihtiyacının dörtte birinin Şuhut ilçesi tarafından karşılandığını belirterek Şuhut patatesinin Türkiye'de ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.



Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya konu ile ilgili açıklamalarında, "Namıyla meşhur Şuhut patatesimizin bugün hasat günü. Şuhut'umuzda bugün aynı zamanda tarla günü düzenlemiş olduk. Afyonkarahisar Valimiz Mustafa Tutulmaz ile beraber halkımızla beraber bugünün bereketli olması için dualarımızı edeceğiz. Sezonumuzun en güzel günlerinde mahsulümüzle beraber bereketli bir şekilde tüketicilerimize ulaştırmış olacağız. Biz Şuhut Kaymakamlığı olarak marka birliğini oluşturabilmek için Şuhut patatesinin hak ettiği yere ulaşabilmesi için kaymakamlığımıza ait olan 5 bin 500 metrekare arsamıza bu sene köy patatesimizi ektik. Çok güzel bir verim aldık. Her aşamasını teknik olarak takip ettik. Tarım İlçe Müdürlüğümüz aynı zamanda burasını uygulama bahçesi olarak kullandı. Şu anda da yaklaşık 20 ton kapasite de bir ürünü bekliyoruz bugün itibari ile. Bu tabi burada sadece değil 36 bin dekarlık Şuhut arazisinde patatesimiz toplanıyor. Ben hayırlı bir sezon diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR