Şuhut'ta, sebze pazarında dilenci operasyonu
1 saat önce
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki sebze ve meyve pazarında, Şuhut Belediyesine bağlı Zabıta Amirliği tarafından dilencilere operasyon düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 02:14 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'ın Şuhut
ilçesindeki sebze ve meyve pazarında, Şuhut Belediyesine bağlı Zabıta
Amirliği tarafından dilencilere operasyon düzenlendi.
Şuhut ilçe merkezindeki sebze ve meyve pazarında, pazar esnafından ağıtlar eşliğinde para toplayan dilencilere yapılan uygulamada, 1 erkek, 1 kadın 2 dilenci, ilçe sebze ve meyve pazarından uzaklaştırılarak sokaklardan men edildi. Dilenciler ise zabıta personellerine 'tekrar geleceğiz' diye karşılık verdi
Öte yandan, Şuhut Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından dilenci operasyonlarının devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
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