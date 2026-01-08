Şükrü Deviren'den Dolu Dolu Başkanlık

BURSA'da göreve geldiği ilk gün makam odasının kapısını söken Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, belediye işlerinin yanı sıra sosyal yaşantısıyla da dikkat çekiyor. Deviren, belediyedeki işlerinden geriye kalan zamanlarda Türk halk müziği korosu çalışmalarına katılıp, tiyatro ve 10 spor dalıyla aktif olarak ilgileniyor.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 51,41 oy oranıyla Gemlik Belediye Başkanı seçilen Şükrü Deviren, mazbatasını alıp görevine başladığında ilk işi makam odasının kapısını kaldırmak oldu. İş güvenliğine dikkat çekmek için de gözlüğünü takıp, eldivenlerini giyerek, şarjlı matkabı eline alan Deviren, vidalarını tek tek söktüğü makam odasının kapısını kaldırdı. Sosyal yaşantısıyla da dikkat çeken Şükrü Deviren, belediyedeki işlerinden geriye kalan zamanlarda Türk halk müziği korosu çalışmalarına katılıp, tiyatro ve sporla ilgileniyor. Futbol, tenis, masa tenisi, yamaç paraşütü, atıcılık, binicilik, dalış, karate, judo ve boks yapan Deviren'i bir halı saha maçında rakip oyuncular arasında görüp, tiyatro sahnesinde oyuncu olarak izleyip, koroda türkü ya da ilahi söylerken dinleyebilirsiniz. Okumayı da çok seven Şükrü Deviren'in makam masasındaki bilgisayarının hemen yanında ise Kur'an-ı Kerim ile Mustafa Kemal Atatürk'ün kaleme aldığı Nutuk bulunuyor.

'YEREL YÖNETİCİLER SOSYAL HAYATIN HER YERİNDE OLMALI'

Hayatı dolu dolu yaşamaya çalıştığını ve iyi bir planlama ile bunun mümkün olduğunu belirten Deviren, "Günde 24 saat var. Düzgün planlamayla istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. 20 yıldır Türk sanat müziği korosundayım. Başkan olduktan sonra da devam ediyorum. Bunun dışında tiyatroyla uğraşıyorum. Yerel yöneticiler sosyal hayatın her yerinde olmalıdır bence. İnsanlara dokunabilmelisiniz. Biz Gemlik'e dünyanın en güzel binalarını da yapabiliriz. Ama biz Gemlik'te insanları dönüştürmek istiyoruz. Binalar dönüşür. Ama yaptığınız o binaları kullanacak olan insanları dönüştüremediğiniz sürece maalesef o yaptığınız bütün masraflar günün birinde çöp olur" dedi.

'HAFTANIN HER GÜNÜ AKTİVİTEMİZ OLUYOR'

Güne erken başladığını söyleyen Şükrü Deviren, "Ben her sabah 06.00-06.30 gibi kalkıyorum. Belediyeye erken geliyorum. Olabildiğince sahaya çıkmaya çalışıyorum. Vatandaşlarla görüşüyoruz. Yapılan çalışmaları yerinde izliyoruz. Akşam olduğunda birçok aktivite oluyor. Mesela haftanın neredeyse her günü bir aktivitemiz oluyor. Türk halk müziği korosuna gidiyorum. Perşembe günü mutlaka bir futbol günümüz oluyor. Bazen tenis oynuyorum. Havalar kötü olduğu için bu aralar masa tenisi yapıyoruz. Ana branş olarak futbol, ata binme, yamaç paraşütü, dalma, yakın dövüş sporlarından karate, judo, boks, tenis, masa tenisi, atıcılıkla ilgileniyorum. Biraz yerimde duramıyorum herhalde. Türkü, ilahi söylüyorum. Geçenlerde Yunus Emre etkinliğinde 'Gel gör beni' ilahisini seslendirdik" ifadelerini kullandı.

'MAKAM ODAMDA KURAN'I KERİM DE VAR NUTUK DA'

Belediye binasında kapalı kalmadığının, sürekli sahada olduğunun altını çizen Deviren, "Olabildiğince sahada olmaya çalışıyorum. İnsanlara dokunamadığınız sürece hissedemezsiniz. Hissedemeyince de özümseyemez ve yerine getiremezsiniz. Burada üzerimizde bir kamu sorumluluğu var. Bizim öbür dünyada vereceğimiz hesap normal insanların vereceği hesabından kaç kat fazladır bilmiyorum. Biz olabildiğince adaletli olmak zorundayız. Makamımda Nutuk ve Kuran'ı Kerim de var. Bir tanesi bizim inancımızı temsil ediyor. Örf, adet, geleneklerimizin dışında ahiret hayatımız için bizim yol haritamızı gösteriyor. Diğer tarafta da Nutuk da aslında baktığınızda onun paralelinde devam eder. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bize yol gösterdiği o Nutuk'la da biz kurduğu o Cumhuriyeti, yine İslamiyet'in içinde olduğu o kapsayıcılığı, biraz daha Türkiye Cumhuriyeti özetidir" diye konuştu.

'MİLLETİMDEN SAKLAYACAĞIM BİR ŞEY YOK'

Göreve başladığı gün makam odasının kapısını söktüğünü hatırlatan Şükrü Deviren, "Makam odamın kapısı yok. Çünkü benim gizleyecek bir şeyim yok. Bazen arkadaşlar, 'Burada böcek araması yapalım mı? Dinleniyor mu?' diye söylüyorlar. Benim milletimden saklayacak bir şeyim yok ki. Sabaha kadar beni dinlesinler. Ne dinleyebilirler? En fazla benim söyleyeceğim türküleri dinleyebilirler. Biz halk için geldik, halk için mücadele edeceğiz ve onlar için çalışacağız" dedi.

'GEMLİK'İN KAYNAKLARINI GEMLİK KULLANMALI'

Gemlik'in coğrafi ve ticari konumuna dikkat çekerek, belediyenin hak ettiği bütçeyi alamadığını da söyleyen Deviren, şöyle konuştu:

"Gemlik aslında mali olarak bu kadar zor durumda olmayabilir. Çünkü Gemlik ticari açıdan baktığınızda, yaklaşık 12 milyar dolar ithalat-ihracatı olan bir ilçe. Türkiye'nin göz bebeği Togg burada. Çok büyük bir serbest bölgemiz var. Liman tesisi burası, bildiğim kadarıyla Türkiye'nin 3'üncü ya da 4'üncü büyük liman tesisi. Şimdi bu kadar zenginliğin olduğu bir yerde, bize gelir açısından gelen paya baktığınızda, aylık masrafımızın neredeyse 3'te 1'i geliyor. Ben Büyükşehir Belediye yasasının, özellikle bu ölçekli ilçelere çok da faydalı olduğunu düşünmüyorum. Benim kanaatim bir an önce bu Büyükşehir Yasasının gözden geçirilmesi, belki de sınırlandırılması gerekir. Gemlik'in kaynaklarını Gemlik kullanmalı ve yüzde 100 kullanmalı. Gelen payın yüzde 30'u Büyükşehir Belediyesi'ne kesiliyor. Yüzde 30'luk hizmet alabiliyor muyuz? Bu mümkün değil. Çünkü Büyükşehir'in de kendine göre planı, programı var."

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,