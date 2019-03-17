Son Dakika Haberleri: Sulama Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

Sulama Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Sulama Kanalına Düşen İneği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalına düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Nusaybin'e bağlı Duruca köyünde Aziz Atay'a ait inek, otlarken sulama kanalına düştü. Atay, ineğini kurtarmaya çalıştı ancak sonuç alamayınca, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay bölgeye gelen Nusaybin Belediyesi itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler ineğe kemet bağlayarak yaklaşık 5 saatlik çalışmayla kanaldan çıkardı. Ardından inek, Aziz Atay'a teslim edildi. - Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:25 Kaynak: DHA

Mardin, Nusaybin, İtfaiye, Güncel
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