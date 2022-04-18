Sular altında kalan Ardahan ovası böyle görüntülendi - Son Dakika
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Sular altında kalan Ardahan ovası böyle görüntülendi

18.04.2022 09:54

Sular altında kalan Ardahan ovası böyle görüntülendiARDAHAN Ardahan Ovası, yağışlar ve havaların ısınmasıyla dağlardaki kar sularının erimesi sonucu Kura Nehri taşınca göle döndü.

Sular altında kalan Ardahan ovası böyle görüntülendi

ARDAHAN Ardahan Ovası, yağışlar ve havaların ısınmasıyla dağlardaki kar sularının erimesi sonucu Kura Nehri taşınca göle döndü. Göle dönen ova drone ile görüntülendi.

Her yıl Mart ve Nisan aylarında eriyen kar suları Kura Nehri'nde eşsiz bir manzara oluşturuyor. Ardahan Ovası tamamen suyla kaplanırken çayırlar da sular altında kaldı. Hem eşsiz bir manzara oluşurken, hem de çayırların verimi de artıyor. Kuvvetli sağanak yağış ile birlikte Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'a girerek, Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin taşması sonucu etrafındaki meralar sular altında kalırken göle dönen ova drone ile görüntülendi.

Sular altında kalan Ardahan ovası böyle görüntülendi
Sular altında kalan Ardahan ovası böyle görüntülendi
Sular altında kalan Ardahan ovası böyle görüntülendi
Sular altında kalan Ardahan ovası böyle görüntülendi

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Ardahan, Drone, Göle, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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