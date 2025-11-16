Şule Çet Cinayeti: Berk Akand\'ın Tahliyesi İddiaları Yalanlandı

Ankara'da 29 Mayıs 2018'de bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitiren Şule Çet cinayeti davasında sanık Çağatay Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası alan Berk Akand'ın kız arkadaşı birlikte çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Akand foto altına "Alayına inat hoşbuldum" diye yanıt verdi. Tahliye olduğu düşünülen Akand'ın, Aksaray'da açık cezaevine alındığı öğrenilirken, fotoğrafı 3 ayda bir izni olduğu tarihte, 2 ay önce çekildiği belirtildi.

TAHLİYE EDİLDİ İDDİALARI ASILSIZ

Sosyal medyada A.U. adlı kullanıcı 16 Kasım 2025'te 'İnfaz sistemimiz suçlulara cesaret veriyor' notuyla, Şule Çet davasının hükümlüsü Berk Akand'ın tahliye edildiğini iddia etti. Başsavcılık ise bu iddianın tamamen asılsız olduğunu belirtti.

"İZİN SIRASINDA YAPTIĞI PAYLAŞIM NEDENİYLE HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMA UYGULANDI"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "29 Mayıs 2018 tarihinde Şule Çet'in ölümüne neden olan olayla ilgili olarak Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesince görülen yargılama sonucu kasten öldürmeye yardım etmek suçundan 12 yıl 6 ay; cinsel saldırıya yardım etmek suçundan 5 yıl; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmiştir. İstinaf ve Yargıtay incelemeleri sonucunda mahkumiyet hükümleri kesinleşmiştir. Berk Akand adlı hükümlünün cezası, tutuklandığı tarihten itibaren kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilmekteyken, adı geçen hükümlü 5 Haziran 2025 tarihinde ilgili mevzuat gereği açık ceza infaz kurumuna nakledilmiştir. Hükümlü açık ceza infaz kurumunda bulunduğu dönemde izni sırasında yaptığı paylaşım nedeniyle hakkında disiplin işlemleri uygulanmış, ardından açık ceza infaz kurumundaki koşulları sonlandırılarak, Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakli gerçekleştirilmiştir. Daha açık bir deyiş ile Berk Akand adlı hükümlünün tahliyesi söz konusu olmamış, aksine infazı aralıksız olarak devam etmiştir. Yapılan X sosyal medya paylaşımının kamuoyuna açık kitle iletişim araçlarına konu olduğu, yukarıdaki izahat nazarında bu paylaşım ve dolayısıyla haber içeriğinin gerçeği yansıtmadığı anlaşıldığından, A.U. hakkında 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Asılsız iddianın kamuoyunda yanıltıcı bilgi oluşturduğu vurgulanan açıklamada, paylaşımı yapan A.U. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.