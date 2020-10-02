Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri düzenlenecek - Son Dakika

Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri düzenlenecek

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti; kentteki medya mensuplarının ve geleceğin iletişimcilerinin toplumsal sorumluluklarına dair farkındalıklarını güçlendirmek böylelikle ülkemizin kültür varlığına katkıda bulunacak nitelikli medya üretimini teşvik etmek...

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Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti; kentteki medya mensuplarının ve geleceğin iletişimcilerinin toplumsal sorumluluklarına dair farkındalıklarını güçlendirmek böylelikle ülkemizin kültür varlığına katkıda bulunacak nitelikli medya üretimini teşvik etmek amacıyla her yıl belirlenecek bir tema çerçevesinde iki ana kategori ve altı alt kategoride medya ödülü vermeyi planlıyor.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin fiziki, teknik ve eğitim altyapısının gelişimine kuruluşundan itibaren katkılarını kesintisiz bir şekilde sürdürerek genç kuşak medya profesyonellerinin yetişmesine verdiği önemi açık bir biçimde gösteren Hayırsever İşinsanı Süleyman Çetinsaya'nın adını taşıyan 'Medya Ödüllerine' yönelik bilgilendirme toplantısı 5 Ekim Pazartesi saat 11.00'de Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Nurcan Cetinsaya Konferans Salonu'nda Erciyes Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recai Kılıç ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya'nın katılımıyla gerçekleştirilecek. - KAYSERİ

İletişim Bilimleri Fakültesi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Medya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 14:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süleyman Çetinsaya Medya Ödülleri düzenlenecek - Son Dakika

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