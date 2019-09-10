Son Dakika Haberleri: Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı
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Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

11 dakika önce

Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı Ünlü sanatçı Que Sera Sera(Ne olacak) şarkısını söylerken görüntülenmiştiİSTANBUL - Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü sanatçı Que Sera Sera(Ne olacak) şarkısını söylerken görüntülenmişti

İSTANBUL - Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera(Ne olacak) şarkısını seslendirdiği görülüyor.

Kadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden ünlü oyuncu Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde arkadaşlarıyla karaoke yapıyor. Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera(Ne olacak) şarkısını söylediği görülüyor. Sağlığının yerinde olduğu görülen Turan eğlenceli anlar yaşıyor. Turan'ın söylediği ve çok sevdiği şarkıda "Olacak, kaderde ne varsa,Geleceği görmek elimizde değil" sözleri dikkat çekiyor.

Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Que Sera Sera, Kalp Krizi, Kadıköy, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:11 Kaynak: İHA
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