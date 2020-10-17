Süleymanpaşa Belediyesinden yol atılımı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesinden yol atılımı

17.10.2020 11:35
Süleymanpaşa Belediyesinden yol atılımı, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, 2020 yılı içinde gerçekleştirdiği yol çalışmaları ile göz dolduran bir performansa imza attı.

Süleymanpaşa Belediyesi, 2020 yılı içinde gerçekleştirdiği yol çalışmaları ile göz dolduran bir performansa imza attı. 9 aylık dönemde ilçe sınırları içinde 500 bin metrekareye yakın yol çalışması yapıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü tarafından, merkez ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen yol çalışmaları kapsamında, 2020 Ocak- Eylül aylarında toplam 468 bin metrekare yol kaplaması yapıldığı belirtildi.

310 bin metrekare yeni asfalt, 18 bin metrekare asfalt tamiri olmak üzere yaklaşık 328 bin metrekare asfalt kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Kilit taş yapım çalışmalarının da hız kesmeden sürdürüldüğü 9 aylık dönemde 87 bin metrekare yeni, 53 bin metrekare tamir olmak üzere toplamda 140 bin metrekarelik kilit taş döşeme işlemi yapıldı.

Yol kaplama çalışmalarının yanı sıra 81 bin 300 metrekare yeni imar yolu açıldığı da alınan bilgiler arasında yer alıyor.

"Yollarla birlik ve beraberlik ruhunu güçlendiriyoruz"

9 aylık dönemde gerçekleştirilen yol çalışmalarını değerlendiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, Süleymanpaşa'nın en acil çözülmesi gereken sorunu olarak tespit ettiğimiz yol sorununu kökten çözmek için durmaksızın çalışıyoruz. 9 ayda çok ciddi bir yol atılımı gerçekleştirdik. Geçmiş dönemde, ilçemizde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları dolayısıyla ciddi bir yol çalışması gerçekleştirilmişti ancak biz geçen dönemin tamamında yapılan yol çalışmasının yarısından fazlasını bir buçuk yıllık görev süremiz içinde gerçekleştirdik. 2020 yılı itibariyle yaptığımız çalışmalar yarım milyon metrekareyi bulmak üzere. Merkez ve kırsal mahallelerimizde hem asfalt hem kilit taş çalışmalarımızı ciddiyetle yürüttük ve hava şartları müsaade ettiği sürece de devam edeceğiz. Yol medeniyetin en önemli göstergesidir. Yol birbirimize olan bağlılığımızın simgesidir. Süleymanpaşa Belediyesi olarak Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışının gereğini yerine getiriyor ve yol çalışmalarımızla aramızdaki birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiriyoruz. Görev süremiz tamamlandığında, yol sorununu tamamen tarihe gömmüş, modern bir ilçe var etmiş olmak en büyük motivasyon kaynağımız" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa Belediyesinden yol atılımı
Süleymanpaşa Belediyesinden yol atılımı

Yol Çalışması, Süleymanpaşa, Eylül, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Belediyesinden yol atılımı - Son Dakika

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