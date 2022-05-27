Süloğlu'nda "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

Süloğlu Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Süloğlu İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte polis memuru Hakan Yılmaz, sunum yaptı.

Kaymakam Özgür Kaya, konferansta yaptığı konuşmada, uyuşturucu ve zararlarıyla mücadelede annelerin önemli rol oynadığını belirtti.

Uyuşturucunun zararları ve ilçedeki uyuşturucuya yönelik yapılan mücadeleden bahseden Kaya, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı en iyi tanıyan kişiler anneleridir. Çocuklardaki en ufak bir değişikliği ilk olarak anneleri fark eder. Uyuşturucu ile mücadele konusunda adli ve idari birimlerin en büyük destekçileri annelerdir."