Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 102. yılı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 102. yılı (2) - Son Dakika

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 102. yılı (2)

6 saat önce

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 1 Kasım 1912'den vefat ettiği 10 Şubat 1918'e kadar hayatını geçirdiği Beylerbeyi Sarayı'nda yatak odası, çalışma odası gibi alanlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 1 Kasım 1912'den vefat ettiği 10 Şubat 1918'e kadar hayatını geçirdiği Beylerbeyi Sarayı'nda yatak odası, çalışma odası gibi alanlar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

34. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamit Han, 27 Nisan 1909'da tahttan indirilmesinin ardından Selanik'e sürgüne gönderildi. Yaklaşık 3 yıl Selanik'te kalan 99. İslam Halifesi Sultan 2. Abdülhamid Han, İstanbul'a getirildikten sonra 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nın 8 numaralı odasında vefat etti.

Beylerbeyi Sarayı'nda zorunlu ikamette tutulan Sultan 2. Abdülhamid Han, sarayın harem kısmını kullandı.

Üst katta çalışma odası ve banyoyu kullanan Sultan 2. Abdülhamid Han, Beylerbeyi Sarayına yerleştikten 1 yıl sonra çeşitli sebeplerle üst kattaki banyoyu kullanamadığı için yatak odasının da bulunduğu alt katta kendisine banyo yapıldı. Sultan 2. Abdülhamit Han, eşi Müşfika Kadınefendi Sultan ile son yıllarını bu sarayda geçirdi.

Sultan 2. Abdülhamit Han'ın vefatının 102. yılı dolayısıyla Beylerbeyi Sarayı basın mensupları tarafından görüntülendi.

Selanik'te vaktini marangozlukla geçiren Sultan Abdülhamit Han'ın çalışma odasında kendi yaptığı masa da sergileniyor. Yatak odasında da kişisel eşyaları bulunan Abdülhamit Han'ın yatak örtüsünde "A" ve "H" harfi işlemeli yatak örtüsü dikkati çekiyor.

Pazartesi günleri kapalı olan Beylerbeyi Sarayı diğer günler 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın vefatının 102. yılı (2)

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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