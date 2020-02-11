Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında anıldı - Son Dakika

Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında anıldı

6 saat önce

Akademisyen-yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, "Abdülhamid, devleti bütün gücü ile tutmaya çalışan, toplumu modernleşmeye, devleti kurtarmaya, toplumu eğitmeye çalışan bir Osmanlı sultanıdır.

Akademisyen-yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, "Abdülhamid, devleti bütün gücü ile tutmaya çalışan, toplumu modernleşmeye, devleti kurtarmaya, toplumu eğitmeye çalışan bir Osmanlı sultanıdır." dedi.

Karabük Üniversitesi tarafından organize edilen ve TRT'de programcı olan Pelin Çift'in yönettiği "Vefatının 102. yılında, Sultan 2. Abdülhamid Han" konulu konferansta konuşan Gündüz, Abdülhamid Han'ın padişahlık yaptığı dönemi siyasi, dış ilişkiler, ekonomik ve toplumsal yönleriyle değerlendirdi.

Abdülhamid Han'ın, Osmanlı'nın ayakta durma mücadelesi verdiği bir dönemde 33 yıl gibi uzun bir süre tahta kaldığını ve devleti ayakta tutmayı başardığını anlatan Gündüz, Abdülhamid'in özellikle demir yolu çalışmalarına değindi.

Abdülhamid Han'ın kurduğu istihbarat ağına da değinen Gündüz, sultanın görevinin devleti ayakta tutmak olduğunu, bunun için de hangi argümanlar gerekiyorsa onu kullandığını ifade etti.

Abdülhamid Han ile dönemin bazı yazar ve aydınlarıyla sorunlar yaşadığı konusunu da değerlendiren Gündüz, konuyu dönemine göre anlamak gerektiğini, ön fikir ile yaklaşmamanın doğru olmayacağını, kişilere değil, oradan günümüze intikal eden sorunlara bakmak gerektiğini kaydetti.

"Kendisinin de yapacak bir şeyi kalmamıştır"

Gündüz, Abdülhamid Han'ın devleti bütün gücü ile tutmaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti :

"Abdülhamid, toplumu modernleşmeye, devleti kurtarmaya, toplumu eğitmeye çalışan bir Osmanlı Sultanıdır. Yaşadığı dönem son derece karmaşık bir döneme rastladığı için elimizden İmparatorluk kaymış gitmiştir. Kendisinin de yapacak bir şeyi kalmamıştır. 33 yıl tutmuştur tutabildiği kadar."

"Abdülhamid Han'ın petrol hassasiyeti"

Abdülhamid Han döneminde çizilen petrol haritasını devletin mühendislerinin çizdiğini vurgulayan Gündüz, şunları kaydetti:

"Osmanlı devleti 1900'lere gelindiğinde artık petrolün bir değer, enerji arz ettiğinin farkında. Dünyada hızlı bir şekilde petrole ihtiyaç hasıl oluyor. Petrolde Osmanlı coğrafyasında Musul ve çevresinde önemli bir kaynak olarak keşfediliyor. Bunu keşfeden de Abdülhamid Han'ın İngiltere'ye gönderip yetişmesini sağlayan mühendis. Petrolün orada varlığını keşfedildikten sonra hemen bölge Hazine-i Hassa'ya devrediliyor. Abdülhamid Han'ın petrol hassasiyeti enerji meselesini erkenden görmesinden kaynaklanıyor ama sonradan 1. Dünya Savaşı'nda elimizden göz göre göre çıktı ve bir türlü kurtaramadık."

Abdülhamid Han döneminde silah alımı konusu hakkında öğrencilerden gelen bir soruya Gündüz, " Türkiye'de gerçek anlamda silah sanayisinin temelleri Cumhuriyet döneminde atılmıştır. Son 20 yılında gerçek gücüne doğru gitmeye başlamıştır. Bugün seviye yüzde 67'dir. Siz bu yüzde 90'a çıktığında gücünüzün ne anlama geldiğini göreceksiniz." yanıtını verdi.

Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı konferansta Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Gündüz ve Çift'e çiçek ve hediye takdim etti.

Sultan 2. Abdülhamid vefatının 102. yılında anıldı

Tufan Gündüz, Karabük, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:38 Kaynak: AA
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