Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

18.05.2022 22:32

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim olduİSTANBUL Sultanbeyli'de tadilat sırasında 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

İSTANBUL Sultanbeyli'de tadilat sırasında 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın binanın 5. katına da sıçradı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Alev alev yanan bina cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay saat 12.15 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Balaban Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevler binanın 5. katına da sıçradı. Yangın sonrası binanın 5. katı da alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Çıkan yangın sonrası vatandaşların ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerinde ekiplerin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre çıkan yangın sonrası şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerindeki polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çatıda ve 5. katta çıkan yangın güçlükle söndürülebildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu
Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

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Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu Son dakika haberi | Kereste fabrikasında korkutan yangın Son dakika haberi | Kereste fabrikasında korkutan yangın
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanbeyli'de 5 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu - Son Dakika


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