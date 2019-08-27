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(sultanbeyli'de amca çocukları arasında silahlı kavga: 5 yaralı

5 dakika önce

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHASultanbeyli'de amca çocukları arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı.

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İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA
Sultanbeyli'de amca çocukları arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahlar patladı. 5 kişi pompalı tüfeklerle yaralandı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi Ovayurt Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, amca çocukları olan iki grup arasında, kızlarının evlendirilmesi ile ilgili tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahlar ateşlendi.  Pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Sultanbeyli Devlet Hastanesi ile Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerinden çok sayıda pompalı tüfek fişeği bulundu. Çevik kuvvet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralıların ambulanslara konulması
-Hastaneden görüntüler
-Yaralıların hastanedeki sevkleri
-Yaşanan hareketlilik
-Hastanedeki aile üyeleri


Sultanbeyli, Battalgazi, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:32 Kaynak: DHA
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