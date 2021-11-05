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Sultanbeyli'de gençler doğa için yarıştı - Son Dakika

Sultanbeyli'de gençler doğa için yarıştı

05.11.2021 09:44

Sultanbeyli'de gençler doğa için yarıştı Sultanbeyli Belediyesi, yeşil alanların arttırılması adına farkındalık oluşturmak için Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi işbirliği ile ağaç dikim etkinliği düzenledi.

Sultanbeyli'de gençler doğa için yarıştı

İSTANBUL - Sultanbeyli Belediyesi, yeşil alanların arttırılması adına farkındalık oluşturmak için Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi işbirliği ile ağaç dikim etkinliği düzenledi. Proje kapsamında 2023 fidan toprakla buluşturulacak.

Sultanbeyli Belediyesi, yeni nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi işbirliğiyle "Doğa İçin Yarışıyoruz" adlı fidan dikme etkinliği düzenledi. Etkinlikte fidanları toprağa en hızlı ve en düzgün şekilde diken Doğa takımı birinci oldu. Gençler, bu etkinlikle beraber aynı zamanda çevre bilinci de kazanmış oldu. Öğrenciler diktiği fidanlarla doğaya katkı sundu. Yarışmada 5 takım toplamda 25 adet fidan dikerek yarıştı. Etkinliğe katılan herkese fidan dağıtımı yapılırken, ilk 3'e giren takıma hediyeleri takdim edildi. Etkinlik kapsamında devlet hastanesi bahçesi de ağaçlandırılmış oldu.

Kazananları jüri belirledi

Yarışmada jüri üyeleri de hazır bulundu. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Şahin, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Dr. Murat Çelik, İlçe Orman İşletme Şefi Ayhan Eygi jüri üyesi olarak görev yaptı. Jüri üyelerinin yanı sıra 3 yarışma hakemi de alanda fidan dikimlerini kontrol etti. Aynı zamanda proje kapsamında 2023fidan.com üzerinden başvuru yapan ilçe sakinlerine fidan hediye edilerek 2023 fidan toprakla buluşturulacak.

Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, "Milli ağaçlandırma haftasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız 2019 yılında ilan ettiği bir genelgeyle 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü olarak ilan etti. Yani 11. ayın 11'i her yıl bundan sonra Milli Ağaçlandırma günüdür. Bu çerçevede de Sultanbeyli Belediyemiz ve Naim Süleymanoğlu Spor Lisemiz ve diğer katılımcıların özellikle de bu bahçeyi bize tahsis eden devlet hastanemizin başhekiminin destekleriyle bu organize gerçekleştirdi. Önemli olan bu tür faaliyetlerde bir farkındalık oluşturmak, bilinçlendirme oluşturmak." dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Sultanbeyli Belediyesi, Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi ile birlikte Sultanbeyli Devlet Hastanemizin bahçesinde kıymetli kardeşlerimin katılımıyla doğa için yarışıyoruz projemizi gerçekleştirdik. Burada beş takımın temsilcisi olan değerli kardeşlerimiz yarıştılar. Doğa için yarıştılar ve fidanları hızlı bir şekilde buraya diktiler. Tabii amaç burada yarışmayla birlikte bir farkındalık oluşturmaktı. Bize emanet edilen bu doğanın, bizim de çocuklarımıza ve torunlarımıza ve bizden sonrakilere emanet etmek üzere yapılan bir çalışmaydı. Cumhuriyetimizin 100. yılı olması münasebetiyle 2023 fidanı da vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilçemizin bütün noktalarına dikeceğiz. Biz burada özellikle yeşili, doğayı koruma noktasında belediye olarak bir çalışmanın içerisindeyiz." dedi.

Sultanbeyli'de gençler doğa için yarıştı
Sultanbeyli'de gençler doğa için yarıştı
Sultanbeyli'de gençler doğa için yarıştı
Sultanbeyli'de gençler doğa için yarıştı

Sultanbeyli Belediyesi, Naim Süleymanoğlu, Sultanbeyli, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de gençler doğa için yarıştı - Son Dakika


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