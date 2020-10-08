Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor

08.10.2020 14:59
Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor, System.String[]

Sultanbeyli'de korona virüsle mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Sultanbeyli'de korona virüsle mücadele kapsamında denetimler sürüyor. Denetimlere katılan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Sultanbeyli'de korona virüs salgınının başladığı tarihten beri salgınla mücadele kapsamında denetim ekiplerimiz 29 bin 668 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 683 kişi ve 98 işletmeye toplam 4 milyon 874 bin 176 Türk Lirası para cezası uygulandı" dedi.

Sultanbeyli'de İşyeri Denetim Ekiplerinin korona virüsle mücadele kapsamında 8 Ekim 2020 tarihinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirdikleri denetimlere, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç de katıldı.

Lokanta, kafe, kahvehaneler gibi yeme - içme yerleri başta olmak üzere alışveriş merkezleri, semt pazarları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, marketler, pastaneler, fırınlar, internet kafeler, düğün salonları, halı sahalar, spor salonları ve toplu ulaşım gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerler Sultanbeyli Kaymakamlığı İşyeri Denetim Ekipleri tarafından düzenli olarak denetleniyor.

"Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılıyor"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sultanbeyli'de korona virüs salgınının başladığı 11 Mart tarihinden 7 Ekim 2020 tarihine kadar salgınla mücadele kapsamında denetim ekiplerimiz 29 bin 668 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 683 kişi ve 98 işletmeye toplam 4 milyon 874 bin 176 Türk Lirası para cezası uygulandı. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atanlar hakkında gerekli yasal işlemler anında uygulanıyor. Devletimizin aldığı tedbirlere tüm vatandaşlarımızın eksiksiz bir şekilde uymalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor
Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor
Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor
Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor
Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor
Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor
Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor

Para Cezası, Türk Lirası, Sultanbeyli, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Hostesin cinsel organı ve sütyeninin arasından 465 bin dolar değerinde eroin çıktı İlk iş günüydü! Uçan balonla test uçuşu yapan görevli, balondan düşerek feci şekilde can verdi Mesut Özil, Arsenal'ın Avrupa Ligi kadrosunda yer almadı Monaco ve Atalanta, Almanya-Türkiye maçında Abdülkadir Ömür'ü izledi Bomba iddia: Silikonları patlayan Serenay Sarıkaya, gece yarısı hastaneye gitti AFAD, 5 doğa olayına karşı tedbir uyarısı yaptı Rus kanalına röportaj veren Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan hakkında atıp tutarken elektrikler kesildi Köylülerin 'füze' sandığı projeye Kanada'dan teklif geldi: Yatırım yapalım
Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti Avrupa ülkelerinde korkulan oluyor! Koronavirüs vaka sayıları tekrar yükselişe geçti         
15:44
60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor 60 yıllık siyah-beyaz televizyonu tamir etti, 20 bin liraya satmak istiyor         
15:11
Doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten yaşamını yitirdi Doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten yaşamını yitirdi         
14:57
Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi Tekirdağ'da oluşan hortum yerleşim yerlerine zarar verdi         
14:38
Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti Kıbrıslılar kapıların açılmasıyla Maraş'a akın etti         
14:28
Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor Okuluna varabilmek için her gün 50 kilometre yol yürüyor         
14:11
Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti Doktorların dans ederek çektikleri tanıtım videosu büyük tepki çekti         
13:57
Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı Sadakatsiz yayınlanan ilk bölümü ile izleyiciden tam not aldı         
12:21
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa hem hapis hem de para cezası verildi         
11:59
Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu Özel hayatını gizli tutan Putin'le ilgili olay iddia! 2 senedir ortada görünmeyen sevgilisi ikiz bebek doğurdu         
11:57
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi! En büyük belirtisi çapaklanma         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek Bilim Kurulu Üyesi: Üniversitelerin eğitime başlama tarihini vaka artış hızı belirleyecek         
11:03
FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti FLO'nun kurucusu Hacı Ahmet Ziylan hayatını kaybetti         
10:45
Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı Evde yalnız bırakılan 3 küçük çocuk için mahalleli seferber oldu, olayın altından aile dramı çıktı         
10:14
Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini Sağlık çalışanının kırık şişeyle boğazını kesen sanık, kendisini "Anneme sinkaflı küfür edildi" sözleriyle savundu         
10:13
Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş Swinger şebekesi zenginlerle fuhşun ardından 'kaz yolundu' mesajı gönderiyormuş         
09:41
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 15:57:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei