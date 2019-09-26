Son Dakika Haberleri: Sultandağı'nda otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sultandağı'nda otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

50 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sultandağı'nda otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Sultandağı ilçesine bağlı Çamözü Akbaba köyü 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultandağı ilçesine bağlı Çamözü-Akbaba köyü istikametinden Akbaba köyü istikametine doğru seyir halinde bulunan H. D. yönetimindeki traktör ile Bahçe yolu istikametinden Çamözü köyü istikanetinde seyir halinde bulunan A.K. yönetimindeki 03 PK 015 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında traktörün üst tarafında yolcu olarak bulunan N. D. isimli şahıs yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı N.D.'ye müdahale etti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Sultandağı, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uzel Makine Traktör Fabrikası'nın satışı iptal edildi
Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı Malatya'da minibüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı Su kanalına düşen otomobildeki yaralı, ekiplerin bir saat süren çabası sonucu kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 11:29:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sultandağı'nda otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]