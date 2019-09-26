Sultandağı'nda otomobil ile traktör çarpıştı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Sultandağı ilçesine bağlı Çamözü Akbaba köyü 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sultandağı ilçesine bağlı Çamözü-Akbaba köyü istikametinden Akbaba köyü istikametine doğru seyir halinde bulunan H. D. yönetimindeki traktör ile Bahçe yolu istikametinden Çamözü köyü istikanetinde seyir halinde bulunan A.K. yönetimindeki 03 PK 015 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında traktörün üst tarafında yolcu olarak bulunan N. D. isimli şahıs yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı N.D.'ye müdahale etti.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR