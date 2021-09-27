Sultangazi'de 900 haneye doğal gaz ulaştırıldı - Son Dakika

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 16 yıl sonra 57 sokağa doğal gaz ulaştı.

Sultangazi'de Zübeyde Hanım Mahallesi'nde 16 yıldır imar problemi nedeniyle 57 sokağa doğal gaz verilmiyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İştiraki İGDAŞ'ın çalışmaları sonucunda mahallede imar sorunu aşıldı. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde bulunan 900 hanede yaklaşık 5 bin kişiye doğal gaz ulaştırıldı. Ebe Gülsüm Yabancılar Parkı'nda "Doğal gaz Hat Yatırımı Başlangıç Töreni" düzenlendi.

Düzenlenen programa İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen ve Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun katıldı. Burada konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, İGDAŞ'ın büyük oranda halledildiğini sadece imar sorununun olduğunu söyleyerek "Seçildiğimizde bir partinin mensubuyduk. Ama seçildikten sonra Sultangazi'nin 540 bin komşumuza hizmet etmemiz gereken bir alan olmaya başlar seçim sonrasında. Dolayısıyla biz de Sultangazi Belediyesi olarak bu şiarla çalışıyoruz. İGDAŞ problemi başka bir problemdi. Büyük oranda halledilmişti ama giremediğimiz alanlar vardı. Bu alanlarda da ciddi çalışmalar yapmak gerekiyordu. Tabi problemlerden bir tanesi de imar problemiydi. Burada kıymetli genel müdürümüz ve ekibine de kıymetli çalışmalarıyla gayretleriyle şimdi burada yüzde 100 olmasa da büyük bir oranda yine İGDAŞ'ın girebileceği vatandaşımızın gaz hizmeti alabileceği alanlar oluşuyor. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" diye konuştu.

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, mahalle sakinlerinin kışı doğal gazla geçirmelerini planladıklarını söyledi. Özmen, "Çok gecikmiş bir hizmetin yerine getirilmesi için bir araya geldik. Dünyanın incisi olan İstanbul'umuz da yaşayan tüm yurttaşlarımızın hakkı ve aslında temel bir ihtiyaç haline gelmiş doğal gazı 16 yıl aradan sonra Zübeyde Hanım Mahallesinin tamamına ulaştırmak için ilk adımı bu gün birlikte atıyoruz. Bu noktaya gelmek için İstanbul Büyük Şehir Belediyemiz ve ilçe Belediyemiz ile birlikte koordineli bir şekilde çalıştık. Bugün bu güzel aşamaya hep birlikte geldik. Bu gurur ve mutluluk hepimize ait. Sultangazi ilçemize ve Zübeyde Hanım Mahallesi'ne hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 30 senedir Sultangazi'nin Zübeyde Hanım Mahallesi'nde ikamet eden Yıldız Altınay, evinde soba kullandığını ve zor olduğunu söyledi. Altınay, "valla burada 25-30 senedir oturuyoruz. Doğal gaz rahatlık. Bizim çocuklarla zor oluyor sobayla yaşamak. Bir de yorucu oluyor. ve yangın çıkma korkusu da var daha çok. Doğal gaz daha iyi. İnşallah bir an önce biter biz de rahatlığa kavuşuruz mahallemize hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL