Sultangazi'de balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti

SULTANGAZİ'de, iki arkadaş kaldırımda beklediği sırada bir binanın en üst katındaki balkondan saksı düştü. İki arkadaşın kafasının önünden teğet geçen saksı, düşerek parçalandı. O anlar kameraya yansırken, iki arkadaş büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, 7 Eylül Çarşamba günü saat 11.50 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Bünyamin Uğurel, sokakta kendisini bekleyen arkadaşı Mehmet Özcan'ın yanına geldi. İki arkadaş kaldırımda beklediği esnada beş katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundaki saksı düştü. Düşen saksı, iki arkadaşın kafasının önünden yere düştü. İki arkadaş, teğet geçen saksının düşmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"BİZE SİLAHLA ATEŞ EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

O anları anlatan Bünyamin Uğurel, "Ben esnafım. Arkadaşımdan makine yedek parçası almaya gittim. Arkadaşıma selam verdim. O ara her halde rüzgar vurdu. Saksı ayağımızın dibine düştü. Kafamıza da düşebilirdi. Hamdolsun ucuz kurtulduk. Çok şaşırdık. Tam ayağımızın dibine düştü. O sesle bize ateş falan ettiler zannettik. Bunun tedbirini almak lazım, dikkat etmek lazım. Bu olaydan sonra ben şahsen evdeki tüm saksıları kaldırdım. Kimse bize kasıtlı olarak o saksıyı atmadı, rüzgarla düştü. Önemli olan o saksıyı oraya koymamak. Mermerlerin üzerine saksı koymayalım. Kafamıza da düşebilirdi. O saksı adam öldürür. Bilinçsiz bir şekilde kafamıza sert bir cisim düşerse, bu bizim hayatımıza mal olabilir. O günden sonra artık kaldırımda yürürken tedirgin oluyoruz. Bu bize de, çevremizdekilere de bir ders olsun" dedi.

Yaşananlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda telefon görüşmesi yapan Mehmet Özcan'ın yanına Bünyamin Uğurel geliyor. Kısa bir süre sonra ise, balkondaki saksı sert bir şekilde yere düşüyor. İki arkadaşın önce şaşırdıkları daha sonra binanın üst katına baktıkları görülüyor.