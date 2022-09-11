Sultangazi'de balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti

11.09.2022 10:35
Sultangazi'de balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti

SULTANGAZİ'de, iki arkadaş kaldırımda beklediği sırada bir binanın en üst katındaki balkondan saksı düştü.

SULTANGAZİ'de, iki arkadaş kaldırımda beklediği sırada bir binanın en üst katındaki balkondan saksı düştü. İki arkadaşın kafasının önünden teğet geçen saksı, düşerek parçalandı. O anlar kameraya yansırken, iki arkadaş büyük şaşkınlık yaşadı.

Olay, 7 Eylül Çarşamba günü saat 11.50 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Bünyamin Uğurel, sokakta kendisini bekleyen arkadaşı Mehmet Özcan'ın yanına geldi. İki arkadaş kaldırımda beklediği esnada beş katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundaki saksı düştü. Düşen saksı, iki arkadaşın kafasının önünden yere düştü. İki arkadaş, teğet geçen saksının düşmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"BİZE SİLAHLA ATEŞ EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

O anları anlatan Bünyamin Uğurel, "Ben esnafım. Arkadaşımdan makine yedek parçası almaya gittim. Arkadaşıma selam verdim. O ara her halde rüzgar vurdu. Saksı ayağımızın dibine düştü. Kafamıza da düşebilirdi. Hamdolsun ucuz kurtulduk. Çok şaşırdık. Tam ayağımızın dibine düştü. O sesle bize ateş falan ettiler zannettik. Bunun tedbirini almak lazım, dikkat etmek lazım. Bu olaydan sonra ben şahsen evdeki tüm saksıları kaldırdım. Kimse bize kasıtlı olarak o saksıyı atmadı, rüzgarla düştü. Önemli olan o saksıyı oraya koymamak. Mermerlerin üzerine saksı koymayalım. Kafamıza da düşebilirdi. O saksı adam öldürür. Bilinçsiz bir şekilde kafamıza sert bir cisim düşerse, bu bizim hayatımıza mal olabilir. O günden sonra artık kaldırımda yürürken tedirgin oluyoruz. Bu bize de, çevremizdekilere de bir ders olsun" dedi.

Yaşananlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda telefon görüşmesi yapan Mehmet Özcan'ın yanına Bünyamin Uğurel geliyor. Kısa bir süre sonra ise, balkondaki saksı sert bir şekilde yere düşüyor. İki arkadaşın önce şaşırdıkları daha sonra binanın üst katına baktıkları görülüyor.


YORUMLAR
500
Çin'in Guangzhou Kentinde Dev Panda Üçüzleri Güz Ortası Festivali'ni Kutladı Çin'in Guangzhou Kentinde Dev Panda Üçüzleri Güz Ortası Festivali'ni Kutladı Tahliye edilen cinayet şüphelisi üvey anne, 375 gündür aranıyor Tahliye edilen cinayet şüphelisi üvey anne, 375 gündür aranıyor
Kaynak: DHA

Mehmet Özcan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:55 Ukrayna hücuma geçti! Rusya geri çekiliyor
09:49 Kral Charles görevlilere el hareketiyle emir yağdırdı! Diş macununu bile kendisi sıkmıyor
09:14 Rusya'nın işgali altında olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde üretim durduruldu
08:32 Papua Yeni Gine'de gerçekleşen 7,6 büyüklüğünde deprem sonrası Tsunami uyarısı
08:21 Kadınlar konserde saç saça kavgaya girişti!
08:05 "CHP ile ittifak değiliz" diyerek muhalefeti karıştıran İYİ Partili Poyraz: Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize 'işbirliği' denir
08:04 İstanbul'da okulların açıldığı ilk gün 06.00-14.00 arasında ulaşım ücretsiz olacak! İBB'den "trafikte yoğunluk oluşturmayın" çağrısı
05:40 İzmir'de taksinin çarptığı kağıt toplayan yaşlı adam yaşamını yitirdi
03:32 Doğu Ekspresi'nin vagonu Yozgat'ta raydan çıktı: Allah'a şükür can ve mal kaybımız yok
01:40 İstanbul'daki lüks balıkçıda başında bardak kırılan kişi, silahıyla terör estirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 10:41:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement