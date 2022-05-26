Sultangazi'de hırsızlık yapan adama mahalleliden meydan dayağı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Sultangazi'de hırsızlık yapan adama mahalleliden meydan dayağı! O anlar kameralara yansıdı

26.05.2022 10:54

Sultangazi'de bir adam, binanın çatı katında hırsızlık yaparken bina sakinleri tarafından yakalandı. Dışarıya çıkarılan hırsıza mahalleli tarafından meydan dayağı çekildi. Yaşanan olay saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, gündüz vakti girdiği binanın çatı katında hırsızlık yaparken bina sakinleri tarafından yakalandı.

MAHALLELİ HIRSIZI LİNÇ ETTİ

Dışarıya çıkarılan hırsızlık şüphelisi, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. Şüpheliyi, çevredekilerden bazıları araya girerek kurtardı. Mahallelinin elinden kurtulan kişi, kaçtı. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: DHA

Sultangazi, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de hırsızlık yapan adama mahalleliden meydan dayağı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de hırsızlık yapan adama mahalleliden meydan dayağı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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