İSTANBUL-SULTANGAZİ'DE LASTİK DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI, MAHALLE SAKİNLERİ KORKU DOLU ANLAR YAŞADI - Son Dakika

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Sultangazi'de gece saatlerinde bir firmaya ait otomobil lastiklerinin depolandığı iş yerinde yangın çıktı. Lastiklerin bulunduğu depodan yükselen dumanları gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yangının çıktığı iş yerinin bulunduğu binada oturan bazı vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıkarken bazıları da binaya ait kapalı otoparktaki otomobillerini dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın, Sultangazi, Esentepe Mahallesinde 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2392. Sokakta bulunan 12 katlı bir binanın altında bulunan bir firmaya ait otomobil lastiklerinin depolandığı iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KİMİ EVİNDEN DIŞARI ÇIKTI, KİMİ DE ARACINI OTOPARKTAN KAÇIRDI

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapalı olan iş yerini kapısını elektrikli testere yardımıyla açarak yangına müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. Bu sırada yangının çıktığı iş yerinin olduğu binada oturan bazı vatandaşlar evlerinden çıkarken bazıları da binaya ait kapalı otoparkta bulunan otomobillerini dışarı çıkardı İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra bina sakinleri evlerine döndü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.