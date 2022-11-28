Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı! Kucağında bebeğiyle yürürken öldürülmüştü

İstanbul Sultangazi'de cumartesi günü akşam saatlerinde kucağında bebeğiyle yolda yürüyen Suriye uyruklu Hatice Haci silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kadın ambulansla kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı.

EŞİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN TÜRKİYE'YE KAÇMIŞ

Polis tarafından yürütülen soruşturmada Hatice Haci'nin Suriye'de yaptığı evlilikten gördüğü şiddet ve baskı yüzünden kaçtığı, İstanbul'da başka biri ile yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Haci'nin ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığı ve onu geri dönmesi için tehdit ettiği belirlendi. Hatice Haci'nin bu tehditler yüzünden son zamanlarda yüzünü tamamen kapatarak dışarı çıktığı öğrenildi.

KARDEŞİ ÖLDÜRMÜŞ

Hatice Haci'nin kardeşi tarafından takip edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Cinayeti işleyen 17 yaşındaki kardeş A.H.'nin halen firarda olduğu ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltında tutulan ve cinayetin azmettiricileri oldukları iddia edilen, aralarında Hatici Haci'nin anne, baba ve kardeşlerinin bulunduğu 9 kişinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliğinde devam ediliyor.