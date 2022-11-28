İstanbul Sultangazi'de cumartesi günü akşam saatlerinde kucağında bebeğiyle yolda yürüyen Suriye uyruklu Hatice Haci silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan genç kadın ambulansla kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 9 kişiyi gözaltına aldı.
Polis tarafından yürütülen soruşturmada Hatice Haci'nin Suriye'de yaptığı evlilikten gördüğü şiddet ve baskı yüzünden kaçtığı, İstanbul'da başka biri ile yaşamaya başladığı öğrenildi. Hatice Haci'nin ailesinin bu ilişkiye karşı çıktığı ve onu geri dönmesi için tehdit ettiği belirlendi. Hatice Haci'nin bu tehditler yüzünden son zamanlarda yüzünü tamamen kapatarak dışarı çıktığı öğrenildi.
Hatice Haci'nin kardeşi tarafından takip edilerek öldürüldüğü tespit edildi. Cinayeti işleyen 17 yaşındaki kardeş A.H.'nin halen firarda olduğu ve yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Gözaltında tutulan ve cinayetin azmettiricileri oldukları iddia edilen, aralarında Hatici Haci'nin anne, baba ve kardeşlerinin bulunduğu 9 kişinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliğinde devam ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı! Kucağında bebeğiyle yürürken öldürülmüştü - Son Dakika