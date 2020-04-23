Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri - Son Dakika
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Sultangazi'de Ramazan etkinlikleri

6 saat önce

Korona virüs tedbirleri kapsamında meydanlarda iftar ve sahur programları sosyal mesafe nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında meydanlarda iftar ve sahur programları sosyal mesafe nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Ramazan ruhunu yaşatmak için harekete geçen Sultangazi Belediyesi, birbirinden renkli etkinlikleri internet üzerinden vatandaşlarla buluşturacak.


Ramazan denilince akıllara gelen gelenek ve görenekler, bu yıl korona virüs salgını nedeniyle önceki yıllardan daha farklı idrak edilecek. Sultangazi Belediyesi, sosyal izolasyon gereği sahur ve iftar programlarını askıya alırken, vatandaşların Ramazan ruhunu yaşaması için bir dizi etkinlik planladı.


Çocukların tiyatro özlemi, online yayınlanacak 'Sultan Dedem' gösterileri ile giderilecek. Farklı hikayeleri konu alan tiyatro oyunu, her gün 15 dakika çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi eğitmenlerinin hazırladığı bilgilendirme videoları çocuklarla buluşacak. Çocuklar için hazırlanan sürpriz yarışmaların duyurusu, sosyal medya hesaplarından yapılacak.


7'den 70'e sağlıklı bir yaşama adım atmak için evde yapılabilecek spor egzersizlerine dair videolar da online olarak yayınlanacak. Ayrıca, israfın önüne geçmek için elde kalan malzemelerle neler yapılabileceğini gösteren yemek tarifleri videoları paylaşılacak. Kadınlar için alanında uzman hocaların anlatımıyla; tel kırma, evdeki malzemelerle oyuncak yapımı, iğne oyası, nakış, çini boyama ve çizgi film karakteri çizmeyi gösteren videolar da yayınlanacak.


Başkan Dursun ilçe sakinleri ile online buluşmalarda bir araya gelecek


Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, online olarak gençlerle buluşarak onların Ramazan heyecanına ortak olacak. Başkan Dursun, ilçedeki STK'lar ve kanaat önderleriyle de online ortamda bir araya gelecek. Dursun ve belediye başkan yardımcıları, online halk meclisi de gerçekleştirecek.


Huzur ve bereket ayı Ramazan'ın hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Dursun, korona virüs salgınına dikkat çekti. Dursun, "Bu yıl korona virüs nedeniyle sosyal mesafe gereği komşularımızla aynı sofrada buluşamıyoruz. Bu zor günleri en kısa zamanda atlatacak ve yine kalabalık sofralarda Ramazan'ın bereketi ve güzelliğini paylaşacağız. Bizler bu süreçte sahadaki dezenfekte çalışmalarımıza da, diğer belediyecilik hizmetlerimize de devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimize yaptığımız yardımları da Ramazan dolayısıyla hızlandırdık" dedi.


"Bu Ramazan evdeyiz"


Başkan Dursun, online Ramazan programına da dikkat çekerek, "Bu yıl Ramazan'ı salgın dolayısıyla farklı bir şekilde geçireceğiz. Camilerde teravihlerle, mukabelelerle; kalabalık iftar sofralarıyla ve iftardan sonraki Ramazan etkinlikleri ile kalabalık bir şekilde yaşadığımız Ramazanlardan farklı olarak, bu yıl evde olacağız. Evde Ramazan ruhunu yaşatmak için hem çocuklarımıza hem de her yaştan komşularımıza yönelik sosyal medyada yayınlamak üzere birçok etkinlik hazırladık. Komşularımız, hazırladığımız videoları, hem bu web sitesi üzerinden hem de sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilecek. Ayrıca, sosyal medya hesaplarımızı takip eden komşularımız, burada duyuracağımız yarışmalara katılıp sürpriz ödüllerin sahibi olabilecek" dedi. - İSTANBUL

Ramazan etkinlikleri, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:16 Kaynak: İHA

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